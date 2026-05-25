انجام یک آزمایش ساده برای اطمینان از ضریب هوشی کودک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عارفه فیاضی، با اشاره به نقش کلیدی غده تیروئید در تکامل سیستم عصبی گفت: عملکرد طبیعی تیروئید تأثیر مستقیم بر ضریب هوشی نوزاد دارد. حساس‌ترین دوره برای این تأثیر، سه ماه سوم بارداری و ماه اول تولد است، اما سیستم عصبی تا ۳ الی ۴ سالگی نیز به شدت وابسته به غلظت هورمون‌های تیروئید باقی می‌ماند.

وی، کم‌کاری تیروئید نوزادان را یکی از شایع‌ترین علل قابل‌پیشگیری عقب‌ماندگی ذهنی دانست و افزود: خوشبختانه برنامه کشوری غربالگری که از سال ۱۳۸۴ در سیستم سلامت ادغام شده، یکی از موفق‌ترین برنامه‌های وزارت بهداشت است که با تشخیص و درمان به‌موقع، از هدررفت سرمایه‌های انسانی و مالی خانواده‌ها جلوگیری می‌کند.

این فوق‌تخصص نوزادان درباره نحوه غربالگری توضیح داد: مناسب‌ترین روش، نمونه‌گیری از پاشنه پا در سن ۳ تا ۵ روزگی نوزاد است. در موارد خاص مانند نوزادان نارس، ممکن است تکرار آزمایش در هفته دوم یا دفعات بیشتر ضروری باشد. نکته امیدوار کننده این است که در صورت تشخیص به‌ موقع و آغاز درمان با قرص لووتیروکسین، ۱۰۰ درصد بیماران درمان‌شده از ضریب هوشی کاملاً طبیعی برخوردار خواهند بود که این نشان‌دهنده موفقیت چشمگیر این برنامه است.

فیاضی با تأکید بر مسئولیت همگانی در حفظ سلامت نسل آینده، خطاب به همکاران حوزه سلامت، گفت: از تمامی همکاران تقاضا دارم با آگاهی‌بخشی مستمر به والدین و تشویق آنها برای انجام به‌ موقع غربالگری، در مسیر حفظ سلامت فرزندانمان گام بردارند.