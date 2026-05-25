۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

اخلاقی: برخورد جدی با فعالیت های غیرمجاز درمانی در بوشهر انجام می شود

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: برخورد جدی با فعالیت های غیرمجاز درمانی در بوشهر انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اله‌کرم اخلاقی صبح دوشنبه در نشست با مسئولان نظام پزشکی استان بوشهر اظهار کرد: در راستای تقویت نظام سلامت، ارتقای خدمات درمانی و تعامل سازنده برای رفع چالش‌های صنفی و درمانی تلاش ویژه ای داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به هرگونه مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور درمانی هشدار داد و تصریح کرد: با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه سلامت به طور قاطع برخورد خواهد شد.

وی بیان کرد: تقویت زیرساخت‌های سلامت استان با مشارکت فعال نظام پزشکی، گامی ضروری برای توسعه خدمات‌رسانی است و دانشگاه از هرگونه تعامل سازنده برای ارتقای حقوق بیماران و جامعه پزشکی استقبال می‌کند.

اخلاقی، جامعه پزشکی را ارکان اصلی موفقیت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع دانست و بر لزوم همکاری مستمر طرفین برای تحقق این اهداف تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت دسترسی عادلانه به خدمات درمانی، اظهار کرد: حضور فعال متخصصان در کلینیک‌های دولتی و رعایت دقیق تعرفه‌های مصوب، از اولویت‌های اصلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به منظور کاهش فشار هزینه‌های درمانی از دوش مردم است.

