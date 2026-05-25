  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۷۹۷ نفر افزایش یافت

شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۷۹۷ نفر افزایش یافت

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار کل شهدای ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۲ هزار و ۷۹۷ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶ شهید و ۸ زخمی وارد بیمارستان‌های غزه شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، شمار کل شهدا به ۹۰۴ نفر و شمار کل مجروحان به ۲۷۱۳ نفر رسید و ۷۷۷ پیکر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شد.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه بیان کرد که شمار کل شهدای ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۲ هزار و ۷۹۷ نفر افزایش یافت.

این وزارتخانه اشاره کرد که ۱۷۲ هزار و ۸۲۱ نفر نیز در پی حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر مجروح شدند.

کد مطلب 6840712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مجتبی US ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۴
      0 0
      پاسخ
      اسراییلی ها از کشت و کشتار دیگران، بخصوص کشتار بچه ها لذت میبرند. عجیب است که رژیم های غربی ازین ادمکشی ها پشتیبانی می کنند و به انها کمک مالی و نظامی هم میکنند!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها