شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۷۹۷ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶ شهید و ۸ زخمی وارد بیمارستان‌های غزه شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، شمار کل شهدا به ۹۰۴ نفر و شمار کل مجروحان به ۲۷۱۳ نفر رسید و ۷۷۷ پیکر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شد.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه بیان کرد که شمار کل شهدای ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۲ هزار و ۷۹۷ نفر افزایش یافت.

این وزارتخانه اشاره کرد که ۱۷۲ هزار و ۸۲۱ نفر نیز در پی حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر مجروح شدند.