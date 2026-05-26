  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

مقاومت فلسطین: خودرو مزدوران تل آویو را در جنوب غزه هدف قرار دادیم

مقاومت فلسطین: خودرو مزدوران تل آویو را در جنوب غزه هدف قرار دادیم

مقاومت فلسطین از هدف قرار دادن خودروی عوامل وابسته به اشغالگران در خان‌ یونس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، نیروی «رادع»، وابسته امنیت مقاومت فلسطین در نوار غزه امروز سه‌شنبه اعلام کرد یک خودروی متعلق به گروهک‌های مزدور وابسته به اشغالگران اسرائیلی را در نزدیکی میدان «موزه» در جنوب شهر خان‌یونس، واقع در جنوب نوار غزه هدف قرار داده است.

بر اساس بیانیه «رادع»، این عملیات پس از تلاش خودرو برای عبور از «خط زرد» انجام شد و به آتش گرفتن آن و زخمی شدن شماری از افراد داخل خودرو منجر شد.

«رادع» در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد مبارزانش هم ‌اکنون در شرق استان مرکزی نوار غزه با مزدوران وابسته به رژیم صهیونیستی درگیر هستند.

طبق این بیانیه، این گروهک‌ها تلاش داشتند با پشتیبانی آتش و پوشش هوایی ارتش رژیم صهیونیستی از «خط زرد» عبور کنند.

کد مطلب 6841854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها