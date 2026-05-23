شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۷۸۳ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته ۸ شهید و ۲۹ مجروح وارد بیمارستان های این باریکه شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۸۹۰ نفر شهید و ۲۶۷۷ نفر مجروح شدند.

این وزارتخانه بیان کرد که شمار کل شهدای حملات رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۷۸۳ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که ۱۷۲ هزار و ۷۷۹ نفر نیز از تاریخ مذکور تاکنون مجروح شدند.