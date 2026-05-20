شمار شهدای جنگ غزه به ۷۲ هزار و ۷۷۳ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، یک فلسطینی در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌ و ۱۶ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه بیان کرد: همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی به دلیل شرایط میدانی قادر به دسترسی به آنان نیستند.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، مجموع شهدا به ۸۸۱ نفر، تعداد مجروحان به ۲۶۲۱ نفر و تعداد پیکرهای خارج‌ شده از زیر آوار به ۷۷۶ مورد رسیده است.

همچنین از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدا به ۷۲ هزار و ۷۷۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۷۲۳ نفر افزایش یافته است.