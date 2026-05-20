  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۲ هزار و ۷۷۳ نفر رسید

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۲ هزار و ۷۷۳ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدا به ۷۲ هزار و ۷۷۳ نفر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، یک فلسطینی در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌ و ۱۶ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه بیان کرد: همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی به دلیل شرایط میدانی قادر به دسترسی به آنان نیستند.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، مجموع شهدا به ۸۸۱ نفر، تعداد مجروحان به ۲۶۲۱ نفر و تعداد پیکرهای خارج‌ شده از زیر آوار به ۷۷۶ مورد رسیده است.

همچنین از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدا به ۷۲ هزار و ۷۷۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۷۲۳ نفر افزایش یافته است.

کد مطلب 6836036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها