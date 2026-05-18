افزایش شمار شهدای جنگ غزه به ۷۲ هزار و ۷۶۹ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶ شهید و ۴۰ مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند.

در این گزارش آمده است که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی تاکنون به دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، مجموع شهدا به ۸۷۷ نفر، شمار مجروحان به ۲ هزار و ۶۰۲ نفر و تعداد پیکرهای خارج شده از زیر آوار به ۷۷۶ مورد رسیده است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار کلی شهدا به ۷۲ هزار و ۷۶۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۷۰۴ نفر افزایش یافته است.