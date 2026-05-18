  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

افزایش شمار شهدای جنگ غزه به ۷۲ هزار و ۷۶۹ نفر

افزایش شمار شهدای جنگ غزه به ۷۲ هزار و ۷۶۹ نفر

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار کلی شهدای جنگ غزه به ۷۲ هزار و ۷۶۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۷۰۴ نفر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶ شهید و ۴۰ مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند.

در این گزارش آمده است که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی تاکنون به دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، مجموع شهدا به ۸۷۷ نفر، شمار مجروحان به ۲ هزار و ۶۰۲ نفر و تعداد پیکرهای خارج شده از زیر آوار به ۷۷۶ مورد رسیده است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار کلی شهدا به ۷۲ هزار و ۷۶۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۷۰۴ نفر افزایش یافته است.

کد مطلب 6833776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
      0 0
      پاسخ
      اینجور کارها خوب نیست اونا هم انسان هستند
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
      0 0
      پاسخ
      آمریکا، کشورهای اروپایی، برخی کشورهای عربی و اسلامی و به ویژه سازمان های بین المللی شریک جرم جنایت های صهیونیست ها در جنگ غزه هستند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها