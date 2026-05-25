به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر لیاقت، در جلسه آغازین تشکیل هیئت اندیشه‌ورز حوزه آب برگزار شد، بر نقش کلیدی فناوری‌های پیشرفته در حل چالش‌های آبی تأکید کرد.

وی با اشاره به نتایج تحقیقات انجام‌شده در اراضی کشاورزی اظهار داشت: «با استفاده از یک یا دو روش آبیاری هایتک، عملکرد محصولات را تا دو تا سه برابر افزایش دادیم.»

لیاقت در ادامه به چالش‌های محیط‌زیستی ناشی از کم‌آبی اشاره کرد و لزوم به‌کارگیری راهکارهای علمی و نوین را برای حفظ منابع آب و افزایش بهره‌وری کشاورزی مورد تأکید قرار داد.

در همین راستا، رئیس بنیاد نخبگان استان البرز در ابتدای این نشست، با خوش‌آمدگویی به اعضا، بر ضرورت بکارگیری نیروهای جوان و نخبه برای حل مشکلات آبی استان تأکید کرد. وی همچنین به چالش‌های تأمین پایدار آب در بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی پرداخت و بر اهمیت همکاری نخبگان برای ارائه راهکارهای عملیاتی تأکید نمود.

همچنین همکاران دفتر تحقیقات آبفا استان البرز در این نشست بر لزوم همکاری بین‌بخشی و استفاده از داده‌های علمی برای مدیریت هوشمند منابع آب تأکید کردند. این هیئت اندیشه‌ورز با هدف ارائه راهکارهای نوین و سیاستی برای مقابله با چالش‌های آبی استان فعالیت خواهد کرد.