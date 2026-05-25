امیر جهانشاهی: هیچ دشمنی توان تقابل با جمهوری اسلامی ایران را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش در گفتگویی، با گرامی داشت حماسه بزرگ سوم خرداد، آزادسازی خرمشهر و عملیات بیت المقدس، گفت: سوم خرداد ماه سالروز آزاد سازی خرمشهر، بیانگر استقامت و صلابت نیروهای مسلح و ملت قهرمان ایران به رهبری امام بزرگوار و تدابیر امام شهید مان بود که در اذهان همه جهانیان ماندگار شد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به اینکه دشمنان نظام در دکترین نظامی خود نسبت به ایران باید تغییراتی را ایجاد کنند، افزود: امروز ذلت و خواری امریکا و رژیم صهیونیستی را تمام جهانیان شاهد هستند، اینجا ایران هست و اگر دشمنی بخواهد نگاه کج به خاک مقدس این کشور داشته باشد با نیروهای جان برکف و آماده نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

امیر سرتیپ جهانشاهی تاکید کرد: ایران مقتدر با اتحاد و همبستگی ملت قهرمان، همیشه در اوج قدرت خواهد بود، اگر استکبار جهانی نمی تواند به اهداف کذایی خود در ایران دست پیداکند به واسطه انسجام ملی در ایران است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: آزادسازی خرمشهر با یک عملیات ترکیبی و سنجیده در دوران جنگ تحمیلی انجام شد، امروز نیز، اگر دشمن بخواهد خطایی را مرتکب شود، ارتش ظفرمند جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران قهرمان انقلاب اسلامی به همراه اتحاد و انسجام ملت مقاوم ایران عزیز، با پاسخی مستحکم نسبت به گذشته روبرو خواهد شد.

امیر سرتیپ جهانشاهی با اشاره به آمادگی نیروی زمینی ارتش در دفاع از مرزهای کشور گفت: نیروی زمینی ارتش با آمادگی دفاعی بالا در تمامی مرزها مستقر است، هیچ گونه نگرانی و تهدیدی مرزها را متصور نیست و اگر دشمن نگاه چپ به مرزها داشته باشد با شدیدترین عکس العمل مواجه خواهد شد.