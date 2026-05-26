حجتالاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: عصر امروز نهم ذی الحجه دعای پرفضیلت عرفه، در ساعات مختلف از ساعت ۱۵ به بعد، در ۳۵۵ مسجد و بقعه متبرکه شاخص در سراسر استان و در روستاهایی که از جمعیت نسبی برخوردارند، برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه با توجه به محدودیت ها، شرکت کنندگان ملزومات مورد نیاز و ادعیه به همراه داشته باشند، گفت: مراسم محوری دعای عرفه در بیرجند از ساعت ۱۶ در مسجد امام حسین و آستان مبارک امامزادگان شهدای باقریه (ع) میزبان شرکت کنندگان در مراسم دعای عرفه در بیرجند هستند.
حجتالاسلام سالاری با اشاره به برنامههای پیشرو در دهه امامت و ولایت بیان کرد: برنامههای دهه امامت و ولایت امسال با شعار محوری «غدیر؛ میثاق امت با ولایت» از روز عرفه بهصورت رسمی آغاز میشود.
به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، طی این دهه اختتامیه طرح قرآنی «زندگی با آیهها» در تمامی شهرستانهای استان برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام سالاری بیان کرد: با توجه به تقارن دهه ولایت با ایام ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، سالگرد قیام ۱۵ خرداد و همچنین گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه، با رویکردی حماسی و انقلابی طراحی شده است.
وی از برگزاری ویژهبرنامههای حماسی در بیش از ۱۱۰ نقطه تجمیعی خبر داد و گفت: در مجموع، در سال جاری مجموعهای از رویدادهای مردمی از جمله میهمانی کیلومتری در بیرجند، اطعام علوی و آیین عقد اخوت با هدف تقویت انسجام و تبیین معارف ولایی در سطح استان اجرا خواهد شد.
نظر شما