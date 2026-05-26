لزوم ایجاد حرکت تشکیلاتی منسجم برای انسجام جریان قرآنی در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاری مکی پیش از ظهر سهشنبه در جمع دهیاران روستاهای شهرستان بیرجند با اشاره به ضرورت انسجام در جریان قرآنی شهرستان بیرجند، اظهار کرد: بیرجند شهر قرآنی است و برای تقویت این ظرفیت، به یک حرکت تشکیلاتی منسجم و هدفمند نیاز دارد.
وی با بیان اینکه بنا به فرمایش امیرالمومنین، برنامهریزی از ابزار مهمتر است، گفت: هدفگذاری در مسیر گسترش فعالیتهای قرآنی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و هویت قرآنی روستاهای بیرجند نیز باید ارتقا پیدا کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به جنگ نامتقارن دشمن بیان کرد: ما در برابر ابرقدرتهای دنیا قرار داریم و در این بین مقاومت مردم ایران یک جریان اعتقادی است، جریانی که با تکیه بر ایمان، باور های قرآنی، دینی و حضور مردم معنا پیدا میکند.
حجتالاسلام سالاری با اشاره به نمونههایی از ایستادگی و مقاومت در جامعه، بیان کرد: پیرمردی که پرچم کشور را در طوفان ۱۰۸ کیلومتری استوار نگه داشت، نمونهای روشن از همین عمق داشتن باورها در این جریان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی مهمترین سرمایه کشور را مردم ایران و ایمان و اعتقاد آنان دانست و گفت: همین باور دینی است که مردم را در صحنه نگه داشته و این، برخاسته از اعجاز قرآن و معارف الهی در دل و جان جامعه است.
حجتالاسلام سالاری با بیان اینکه مردم ایران همواره پای رهبری ایستادهاند و در کف خیابان، اقدامات حماسی رقم میزنند، گفت: اصل اول در قدرت کشورها، پشتوانه مردمی است و مردم ایران امروز راه درست را انتخاب کرده و میدانداری میکنند.
وی با بیان اینکه در اسرائیل مدام مردم به پناهگاه میروند، گفت: اما مردم ایران کف خیابان را در بمباران رها نمیکنند حتی در سختیهای اقتصادی نیز به صحنه میآیند و مطالبهگر انتقام و همراه با نظام هستند.
حجت الاسلام سالاری با تأکید بر اجرای طرح زندگی با آیهها گفت: این طرح به دنبال آن است که آیات مقاومت و زندگیساز در جان مردم بنشاند و در رفتار و سبک زندگی جامعه جاری شود.
