تجلیل مرکز پاسداشت زبان فارسی از سیاسیون؛ پیام رهبر راهگشا شد

علیرضا قزوه رئیس مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی سازمان صدا و سیما با اشاره به قدردانی از چهره های سیاسی که در بهره گیری از واژگان زبان فارسی همت داشته اند به خبرنگار مهر بیان کرد: در شورای پاسداشت زبان فارسی گفتگویی درباره شخصیت‌های سیاسی کشورمان مطرح شد؛ افرادی که برخی از آنان جنبه‌های ادبی، شعری و حکمی دارند و قرار است نوعی قدردانی از آنها داشته باشیم.

وی اضافه کرد: از جمله کسانی که بر لزوم قدردانی از آنها تأکید شد، اسماعیل بقایی سخنگوی محترم وزارت امور خارجه بود که به‌کارگیری او از ادبیات گران‌سنگ فارسی شایسته تحسین است. دیگر شخصیت قابل تقدیر، محمدباقر قالیباف است که چنان که مشاهده شده در بسیاری از پیام‌ها و سخنان اخیر خویش، از ادبیات فارسی، ضرب‌المثل‌ها و ظرفیت‌های ادبی و علمی کشور به خوبی بهره می‌برد. لازم است فرصتی فراهم آید تا به درستی از این چهره های شاخص تجلیل شود.

وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت بزرگداشت فردوسی عنوان کرد: خود پیام رهبر عزیزمان که پنجمین پیام ایشان در این مدت در ۱۳۰ کلمه درباره فردوسی و روز زبان فارسی منتشر شد، حاوی محورهای بسیار درخشانی بود و در زمره بهترین پیام‌هایی است که یک رهبر می‌تواند صادر کند.

وی در پایان بیان کرد: ما در سال‌های گذشته پیامی از رهبر شهید برای روز زبان فارسی ندیده بودیم. این نکته بسیار حائز اهمیت است که پس از پیام رهبر انقلاب درباره خلیج فارس، اکنون توجه به زبان فارسی و فردوسی، نگاهی راهگشا برای فرهنگ و تمدن ما محسوب می‌شود و مسیرهایی نو را برای جهانی‌سازی اندیشه فردوسی و زبان فارسی گشوده است.