به گزارش خبرنگار مهر، آیین پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم فردوسی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در کوی سرخاب تبریز، خانه شربتاوغلی و به همت بنیاد ایرانشناسی آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.
در این برنامه فرهنگی، اجرای آیین نقالی و پردهخوانی شاهنامه توسط استاد علی مداحی از بخشهای اصلی برنامه خواهد بود.
همچنین جمعی از استادان و پژوهشگران حوزه ادبیات و تاریخ در این مراسم به ارائه دیدگاههای خود درباره جایگاه فردوسی و شاهنامه خواهند پرداخت. بهرام آجورلو در سخنرانی با عنوان «تبریز و ربع رشیدی؛ بررسی پیشینه میراث مادی شاهنامه»، دکتر محمد طاهری خسروشاهی با موضوع «میراث ادبی فردوسی در آذربایجان»، دکتر فاطمه اروجی با موضوع «شخصیت اسکندر در شاهنامه» و دکتر داوود هاشمی با عنوان «گذار اجتماعی شاهنامه از فرادستان به فرودستان در تبریز دوره قاجار» سخنرانی خواهند کرد.
در بخشی از این برنامه نیز به جایگاه فردوسی در پاسداشت هویت و زبان فارسی پرداخته میشود. پیشتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی درباره جایگاه این شاعر بزرگ گفتهاند: فردوسی را بزرگ کنید؛ باید هم بزرگ باشد، فردوسی. فردوسی در قله است. فردوسی حکیم است. فردوسی در شاهنامه، ایران را سروده است.
این مراسم با هدف پاسداشت زبان فارسی، ترویج فرهنگ شاهنامهخوانی و بررسی ابعاد تاریخی و ادبی میراث فردوسی در منطقه آذربایجان برگزار میشود.
