مشارکت ۱۵۰ خادم افتخاری در اجرای طرح پزشکی روز عرفه و عید قربان کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش امور پزشکی آستان مقدس عباسی از مشارکت ۱۵۰ خادم افتخاری در اجرای طرح بهداشتی و خدماتی ویژه روز عرفه و عید سعید قربان خبر داد.

در همین راستا، «احمد الاسدی» مسئول واحد اداری بخش امور پزشکی، اظهار داشت: ۱۵۰ خادم افتخاری از چندین استان، با هماهنگی نهادها و موسسات پشتیبان، در اجرای طرح ویژه روز عرفه و ایام عید قربان مشارکت دارند.

وی افزود: در قالب این طرح، ۵۰ پرستار از استان‌های دیوانیه، ذی‌قار و مثنی برای پشتیبانی از کادر درمانی ثابت و ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی به زائران، به کار گرفته شده‌اند.

الاسدی همچنین تصریح کرد: این اقدامات پشتیبانی با حضور ۱۰۰ خادم افتخاری امدادگر از هیئت‌های «السبط المجتبی (علیه‌السلام)» و «خدام الحسین (علیه‌السلام)» و نیز طرح ملی جوانان الکفیل تکمیل شده است. این نیروها با همکاری مرکز بهداشت و سلامت عمومی الکفیل، خدمات امدادی و پزشکی خود را با هدف تقویت تدابیر درمانی و امدادرسانی در این ایام ارائه خواهند کرد.

وی توضیح داد: خادمان افتخاری در ایستگاه‌های امدادی ثابت و سیار در صحن مطهر، بین‌الحرمین و ورودی‌های آستان مقدس مستقر می‌شوند تا ضمن ارائه کمک‌های اولیه، موارد اورژانسی را رسیدگی و به مراکز درمانی منتقل کنند.

مسئول واحد اداری بخش امور پزشکی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح با هماهنگی شماری از بخش‌های آستان مقدس عباسی، از جمله بخش ماشین‌آلات، حفاظت، بین‌الحرمین و مهمانسرا اجرا شده است تا پشتیبانی لجستیکی لازم، تسهیل تردد زائران و حمایت از فعالیت امدادگران و خادمان افتخاری فراهم شود.