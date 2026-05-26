ابراهیمی: دهه امامت و ولایت فرصت طلایی برای تبیین سبک زندگی علوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن ابراهیمی صبح سهشنبه در نشست هماهنگی برنامههای دهه امامت و عید قربان که با حضور فرماندار و مسئولان محلی در دفتر نهاد امامت جمعه برگزار شد، به تشریح ابعاد معنوی این ایام پرداخت.
امام جمعه بهاباد با بیان اینکه عید قربان نماد وارستگی از تعلقات و عبودیت خالصانه است، غدیر را استمرار مسیر حقجویی توصیف کرد و اظهار داشت: این دهه پیوندی ناگسستنی میان بندگی و ولایت ایجاد میکند که ثمره آن کمال دین است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهاباد در ادامه با نگاهی آسیبشناسانه به نحوه برگزاری مناسبتها، تصریح کرد: انتظار ما از متولیان فرهنگی و اجرایی این است که برنامهها تنها در سطح جشنهای گذرا باقی نماند. ما موظفیم روحیه ایثار و فرهنگ غدیر را با ادبیاتی نو برای نوجوانان و جوانان تبیین کنیم تا تجلی ولایتمداری در لایههای مختلف جامعه نهادینه شود.
ابراهیمی همچنین از عید قربان به عنوان پیشدرآمدی برای نمایش انسجام ملی یاد کرد و گفت: این عید بزرگ بهترین بستر برای به تصویر کشیدن جلوههای مهربانی و مشارکتهای مومنانه در جهت دستگیری از نیازمندان در سطح شهرستان است.
در پایان این نشست، بخش اجرایی برنامهها با اولویت اقامه نماز عید در جوار مطهر شهدا نهایی شد.
