  1. بین الملل
  2. اروپا
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

کارشناس آلمانی: برلین برای جنگ آماده می‌شود

کارشناس آلمانی: برلین برای جنگ آماده می‌شود

یک کارشناس آلمانی به سرعت بالای نظامی سازی جامعه این کشور در سایه ایجاد ترس از روسیه توسط برلین اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، راینر براون کارشناس آلمانی تاکید کرد که این کشور با سرعتی بی‌سابقه به اتخاذ تمهیدات نظامی در تمام سطوح ادامه می‌دهد.

وی اضافه کرد: ما این نظامی سازی را در تمام سطوح کشور می بینیم. این موضوع تنها مربوط به شتاب دیوانه‌وار در هزینه‌های تسلیحاتی نیست. ما شاهد نظامی‌سازی هر حوزه زندگی در جامعه بدون استثنا هستیم؛ از سیستم مراقبت‌های بهداشتی و دفاع مدنی گرفته تا مدارس و برنامه‌های زیست‌محیطی.

براون تصریح کرد: ما به سطح کاملاً جدیدی از آمادگی جنگی رسیده‌ایم. آنچه اکنون اتفاق می‌افتد ابعادی دارد که قبلاً هرگز در تاریخ آلمان دیده نشده است. ایجاد ترس از روسیه ابزاری قدرتمند در سیاست معاصر آلمان است، ابزاری که نمی‌توان آن را دست کم گرفت. این ترس هرج و مرج ذهنی ایجاد می‌کند و فکر مردم را از بسیاری از مشکلات مبرم دیگر منحرف می‌کند. این ترس کاملاً مبتنی بر دروغ است.

کد مطلب 6841682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها