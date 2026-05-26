به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، راینر براون کارشناس آلمانی تاکید کرد که این کشور با سرعتی بیسابقه به اتخاذ تمهیدات نظامی در تمام سطوح ادامه میدهد.
وی اضافه کرد: ما این نظامی سازی را در تمام سطوح کشور می بینیم. این موضوع تنها مربوط به شتاب دیوانهوار در هزینههای تسلیحاتی نیست. ما شاهد نظامیسازی هر حوزه زندگی در جامعه بدون استثنا هستیم؛ از سیستم مراقبتهای بهداشتی و دفاع مدنی گرفته تا مدارس و برنامههای زیستمحیطی.
براون تصریح کرد: ما به سطح کاملاً جدیدی از آمادگی جنگی رسیدهایم. آنچه اکنون اتفاق میافتد ابعادی دارد که قبلاً هرگز در تاریخ آلمان دیده نشده است. ایجاد ترس از روسیه ابزاری قدرتمند در سیاست معاصر آلمان است، ابزاری که نمیتوان آن را دست کم گرفت. این ترس هرج و مرج ذهنی ایجاد میکند و فکر مردم را از بسیاری از مشکلات مبرم دیگر منحرف میکند. این ترس کاملاً مبتنی بر دروغ است.
