به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشت: آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا، سائولی نینیستو رئیس‌جمهوری پیشین فنلاند و ژان کلود یونکر رئیس سابق کمیسیون اروپا ممکن است به‌عنوان مذاکره‌کنندگان اروپا در چارچوب مذاکرات احتمالی آینده با روسیه ایفای نقش کنند.

پیشتر، پیتر پلگرینی، رئیس جمهوری اسلواکی خواستار برقراری گفتگو میان اتحادیه اروپا و روسیه در مورد اوکراین شده بود.

رئیس جمهوری اسلواکی در این خصوص گفت: باید شخصی را یافت که نماینده اتحادیه اروپا در این مذاکرات با روسیه باشد.

این در حالیست که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) پیشتر گفته بود که اظهارات ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه درباره نامزدی گرهارد شرودر، صدراعظم پیشین آلمان برای مذاکرات میان مسکو و بروکسل، طوفانی از بحث‌ها را در اروپا برانگیخته است.

وی افزود: مسکو هنوز پاسخی از اروپا در مورد نامزدی شرودر برای مذاکرات روسیه و اتحادیه اروپا دریافت نکرده است.

اخیرا، الکساندر استوب رئیس جمهوری فنلاند نیز برای ایفای نقش در مذاکرات بین مسکو و بروکسل اعلام آمادگی کرده بود.

روابط روسیه و اتحادیه اروپا از زمان شروع عملیات نظامی مسکو به تیرگی گراییده است. کشورهای اروپایی به جای رویکرد تعاملی برای حل مسائل با مسکو، به افزایش هزینه های دفاعی و تولید سلاح روی آورده اند.