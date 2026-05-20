۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۱

نماینده دومای روسیه: اروپا نمی تواند با جنگ در اوکراین صلح برقرار کند

نماینده دومای دولتی روسیه اعلام کرد که اروپا نمی تواند از طریق دامن زدن به درگیری نظامی و جنگ، در اوکراین صلح برقرار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری بلیک نماینده سواستوپول در دومای دولتی روسیه گفت: صدراعظم آلمان برداشت و تصور عجیبی از مذاکره و مسیر رسیدن به صلح از طریق دامن‌زدن به درگیری نظامی دارد. تصمیمی بسیار خام و ناشیانه است که بخواهند با شعله‌ورتر کردن آتش جنگ در اوکراین، روسیه را به صلح وادار کنند.

وی تاکید کرد مرتس با سخنانش نشان داده است که در اتحادیه اروپا به صلح واقعی برای اوکراین فکر نمی‌کنند.

پیشتر فریدریش مرتس صدراعظم آلمان گفته بود که اروپا برای مذاکره درباره اوکراین فشار بر روسیه را افزایش می‌دهد.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.

