گذشت اولیای دم از محکوم به قصاص در سنندج به حرمت عید قربان

به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیری‌های رئیس زندان مرکزی سنندج، مددکاران اجتماعی و اعضای شورای صلح و سازش این زندان، ظهر سه شنبه یکی از اولیای دم در پرونده قتل عمد، در اقدامی خداپسندانه و به حرمت عید سعید قربان، رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرد.

این رضایت در جریان نشست صلح و سازش و با حضور اولیای دم در زندان مرکزی سنندج به ثبت رسید و زمینه آزادی زندانی محکوم به قصاص با هویت (ی.ی.ز) را فراهم کرد.

این زندانی که حدود یک سال از دوران محکومیت خود را در زندان مرکزی سنندج سپری کرده بود، با اعلام رضایت اولیای دم از مجازات قصاص رهایی یافت و آزاد شد.

مدیرکل زندان‌های استان کردستان در این رابطه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: عید قربان، عید بندگی، ایثار و گذشت است و امروز شاهد بودیم که اولیای دم با تأسی از فرهنگ فداکاری و گذشت، از حق قصاص گذشتند و فرصت دوباره زندگی را به یک انسان و خانواده‌اش هدیه کردند.

محمد خسروی افزود: این اقدام ارزشمند نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن فرهنگ صلح و سازش در جامعه اسلامی ماست و بدون تردید آثار و برکات معنوی فراوانی برای خانواده گذشت‌کننده به همراه خواهد داشت.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مددکاری و شورای صلح و سازش زندان مرکزی سنندج گفت: همکاران ما با صبر، حوصله و پیگیری مستمر توانستند زمینه نرم شدن دل اولیای دم و تحقق این سازش را فراهم کنند که جای تقدیر دارد.

خسروی ادامه داد: امیدواریم چنین اقدامات خیرخواهانه‌ای در دیگر پرونده‌های قصاص نیز تداوم یابد تا علاوه بر ترویج فرهنگ گذشت، شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باشیم.

وی در پایان تصریح کرد: گذشت در آستانه عید قربان، عملی ارزشمند و الهی است و پاداش آن چیزی جز رضایت خداوند متعال نخواهد بود.