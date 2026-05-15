گذشت اولیای دم در سنندج؛ قصاص نفس بخشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، تلاش‌های صلح‌یاران و مددکاران زندان مرکزی سنندج برای جلب رضایت اولیای دم یک زندانی محکوم به قصاص نفس، ظهر جمعه سرانجام به نتیجه رسید و خانواده مقتول با بزرگواری از قصاص وی صرف‌نظر کردند.

مدیرکل زندان‌های استان کردستان، در این رابطه ضمن قدردانی از این اقدام خداپسندانه، اظهار داشت: گذشت اولیای دم، نشانه بلندی‌طبع و مهربانی خانواده عزادار است.

محمد خسروی افزود: این حرکت ارزشمند نه تنها جان یک انسان را نجات داد، بلکه فرهنگ بخشش و صلح را در جامعه ترویج می‌کند.

خسروی با اشاره به اینکه این گذشت انسان‌دوستانه در چارچوب پویش‌های «کرامت فاطمی» و «به عشق امام رضا (ع) می‌بخشم» انجام شده، افزود: امیدواریم این فرهنگ نیکو در سطح استان گسترش یابد و شاهد آزادی زندانیان محکوم به قصاص با رضایت شاکیان باشیم.

وی تأکید کرد: ترویج سنت حسنه بخشش، نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تحکیم بنیان خانواده‌های درگیر با پرونده‌های قتل دارد.