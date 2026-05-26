۱۴ واحد ضایعاتی غیر مجاز در شاهرود پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از طرح نظارت و کنترل بر اصناف خبر داد و افزود: رویکرد طرح حفاظت از اموال شهروندان عنوان شده است.
وی با تاکید به اینکه تمرکز این طرح معطوف به انبارهای ضایعات بوده است، ادامه داد: فعالیت این واحدهای صنفی در گشتهای مشترک بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه ارتقای امنیت اجتماعی در طرحهای پلیس دنبال میشود، اضافه کرد: در این راستا واحدهای ضایعاتی غیر مجاز مورد شناسایی قرار گرفتند.
شائینی از پلمپ ۱۴ انبار ضایعاتی در شاهرود خبر داد و اظهار کرد: جرم این واحد خرید و فروش اموال مسروقه بوده است.
وی ادامه داد: برخی از واحدها نیز تاییدیه لازم را نداشتند که برای مالکان آنها پرونده تشکیل و به نهادهای ذی ربط معرفی شدند.
