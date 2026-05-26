۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵

۱۴ واحد ضایعاتی غیر مجاز در شاهرود پلمب شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از پلمب ۱۴ واحد ضایعاتی در این شهر خبر داد و گفت: فعالیت این واحدها به دلیل خرید و فروش اموال مسروقه و نداشتن تاییدیه متوقف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از طرح نظارت و کنترل بر اصناف خبر داد و افزود: رویکرد طرح حفاظت از اموال شهروندان عنوان شده است.

وی با تاکید به اینکه تمرکز این طرح معطوف به انبارهای ضایعات بوده است، ادامه داد: فعالیت این واحدهای صنفی در گشت‌های مشترک بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه ارتقای امنیت اجتماعی در طرح‌های پلیس دنبال می‌شود، اضافه کرد: در این راستا واحدهای ضایعاتی غیر مجاز مورد شناسایی قرار گرفتند.

شائینی از پلمپ ۱۴ انبار ضایعاتی در شاهرود خبر داد و اظهار کرد: جرم این واحد خرید و فروش اموال مسروقه بوده است.

وی ادامه داد: برخی از واحدها نیز تاییدیه لازم را نداشتند که برای مالکان آن‌ها پرونده تشکیل و به نهادهای ذی ربط معرفی شدند.

