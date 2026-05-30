۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۱

فروش قرص غیرمجاز در واحد صنفی شاهرود؛ متهم دستگیر شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از شناسایی فروش قرص غیر مجاز در یک واحد صنفی شاهرود خبر داد و گفت: یک متهم در این راستا دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود از کشف ۸۰ هزار قرص غیر مجاز خبر داد و در توضیحات بیان کرد: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر توزیع قرص غیر مجاز موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی ها حاکی از این داشت که واحد صنفی در زمینه فروش قرص های غیر مجاز فعالیت دارد لذا ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر وارد ماجرا شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود از شناسایی محل واحد صنفی خبر داد و اضافه کرد: طی عملیات پلیسی یک متهم در این راستا دستگیر شد.

شائینی با اشاره به کشف قرص و سایر اقلام ممنوعه و قاچاق از این واحد صنفی خبر داد و اظهار کرد: این واحد پلمب شد.

وی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

کد مطلب 6845065

