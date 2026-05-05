۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

وقوع سرقت اماکن خصوصی در شاهرود؛ ۴ سارق دستگیر شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در این شهر خبر داد و گفت: در این راستا چهار سارق دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در این شهر خبر داد و بیان کرد: در پی این رویداد اقدامات تخصصی پلیسی به سرعت آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه ماموران کلانتری ۱۴ رویان مسئول رسیدگی به این پرونده شدند، ادامه داد: پلیس با به کارگیری شگردهای پلیسی موفق به شناسایی ردپای سارقان شد.

فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری چهار سارق در عملیات غافلگیرانه طی این پرونده خبر داد و اظهار داشت: این سارقان از متهمان سابقه دار شاهرود بودند.

شائینی از اقرار متهمان به انجام هفت فقره سرقت در این شهر خبر داد و تصریح کرد: پرونده سارقان تشکیل و به مراجع قضایی شاهرود معرفی شدند.

وی ادامه داد: از شهروندان درخواست داریم تا برای پیشگیری از این سرقت ها از حفاظ و ایمنی بیشتری استفاده کرده و زمینه وقوع جرم را با مراقب از اموال خود کاهش دهند.

