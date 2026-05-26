۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

برومند: ۳۶ پروژه عمرانی در روستاهای عسلویه در حال اجرا است

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از اجرای ۳۶ پروژه عمرانی در سطح روستاهای شهرستان عسلویه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند عصر سه شنبه در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی در سطح روستاهای شهرستان عسلویه با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق روستایی این شهرستان اظهار کرد: اعتبار در نظر گرفته‌شده برای اجرای این پروژه‌ها ۴۲۴ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات استانی، ملی و مسئولیتهای شرکت ملی نفت تأمین شده است.

وی، با بیان اینکه این طرح‌ها در راستای بهبود زیرساخت‌های روستایی اجرا می‌شود، تصریح کرد: پروژه‌های مذکور شامل بهسازی معابر، احداث دیوار حفاظتی و سایر طرح‌های عمرانی مورد نیاز روستاها است.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، افزایش ایمنی معابر و ساماندهی بافت روستایی خواهد داشت.

کد مطلب 6842183

