به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زارعی صبح شنبه در بازدید از طرح‌های روستایی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی تلاش‌های خوبی صورت گرفته و طرح‌های مهمی را در دست اجرا داریم.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به مشارکت صنعت نفت در اجرای پروژه‌های عمران روستایی در جنوب استان بوشهر خاطرنشان کرد: طرح‌های عمرانی در ۵۶ روستای شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر اجرا می‌شود.

وی با اشاره به پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت نفت برای اجرای این طرح‌ها بیان کرد: این طرح‌ها در روستاهای دیر، کنگان، جم و عسلویه اجرا شده است که دارای پیشرفت ۶۰ درصدی است.

زارعی با اشاره به اجرای طرح هادی روستایی با قیر رایگان در ۱۳۰ روستای استان بوشهر ادامه داد: با مشارکت شرکت ملی نفت ایران ۲۰ زمین چمن مصنوعی ورزشی، طرح هادی، دیوار حفاظتی، بهسازی معابر و پل سازی در روستاها اجرا شد.

وی با اشاره به تهیه و تدوین طرح مطالعات هادی روستایی در استان، افزود: دو هزار سند مالکیت منازل روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر صادر شد.