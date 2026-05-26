۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

فرماندار کنگان: با اصناف متخلف برخورد می‌شود

بوشهر- فرماندار کنگان با تأکید بر لزوم رعایت نرخ‌نامه‌های مصوب و قیمت‌های درج‌شده روی کالاها گفت:عرضه کالا بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده، تخلف است و با واحدهای متخلف بدون اغماض برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،غلامحسین زیبا عصر سه شنبه به همراه معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و رؤسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف، در بازدید میدانی از فروشگاه‌های سطح شهرستان، وضعیت موجودی کالاهای اساسی و روند قیمت‌گذاری‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

فرماندار کنگان در این بازدید، با تأکید بر لزوم رعایت نرخ‌نامه‌های مصوب و قیمت‌های درج‌شده بر روی کالاها، اظهار کرد: عرضه کالا بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده، تخلف محسوب می‌شود و با واحدهای متخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی هدف از این بازدیدهای مستمر را کنترل بازار، صیانت از حقوق شهروندان و اطمینان از دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی با قیمت عادلانه عنوان کرد.

غلامحسین زیبا همچنین با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: اقلام مورد نیاز مردم به اندازه کافی توسط عاملین توزیع شهرستان تأمین شده و هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود ندارد.

وی افزود: عاملین خرد نیز می‌توانند اقلام مورد نیاز خود را با هماهنگی جهاد کشاورزی و اداره صمت تأمین کنند.

کد مطلب 6842189

