به گزارش خبرنگار مهر،غلامحسین زیبا عصر سه شنبه به همراه معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و رؤسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف، در بازدید میدانی از فروشگاه‌های سطح شهرستان، وضعیت موجودی کالاهای اساسی و روند قیمت‌گذاری‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.



فرماندار کنگان در این بازدید، با تأکید بر لزوم رعایت نرخ‌نامه‌های مصوب و قیمت‌های درج‌شده بر روی کالاها، اظهار کرد: عرضه کالا بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده، تخلف محسوب می‌شود و با واحدهای متخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.



وی هدف از این بازدیدهای مستمر را کنترل بازار، صیانت از حقوق شهروندان و اطمینان از دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی با قیمت عادلانه عنوان کرد.



غلامحسین زیبا همچنین با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: اقلام مورد نیاز مردم به اندازه کافی توسط عاملین توزیع شهرستان تأمین شده و هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود ندارد.



وی افزود: عاملین خرد نیز می‌توانند اقلام مورد نیاز خود را با هماهنگی جهاد کشاورزی و اداره صمت تأمین کنند.