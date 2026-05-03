کریمی: توزیع مستمر مرغ منجمد و روغن در کرمانشاه در حال انجام است

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور حفظ آرامش در بازار، با پیگیری‌های مستمر همکاران بخش تنظیم بازار جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه، روند توزیع کالاهای اساسی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این اقدام مهم با هماهنگی معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و اداره غله صورت گرفته و طی آن، کالاهای اساسی از جمله مرغ منجمد و روغن پخت‌وپز با قیمت مصوب دولتی در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با اشاره به گستردگی شبکه توزیع، تصریح کرد: عرضه این اقلام تنظیم بازاری در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، روستا بازارها، عاملین توزیع مستقر در سطح شهر و دهستان‌ها و همچنین مغازه‌های مرغ‌فروشی شهرستان انجام می‌شود تا آحاد مردم به راحتی به این کالاها دسترسی داشته باشند.

کریمی بیان کرد: به منظور رفاه حال همشهریان محترم، امروز یکشنبه سیزدهم اردیبهشت‌ماه نیز همچون روزهای گذشته، طرح توزیع مرغ منجمد در نقاط مختلفی از جمله میدان شهدا، نیایش، جلیلی، آزادی، جمهوری و پردیس توسط عاملین سیار با موفقیت انجام گردید.

وی همچنین با اشاره به تأمین نیاز مصرف‌کنندگان مرغ گرم تأکید کرد: علاوه بر مرغ منجمد، توزیع مرغ گرم کشتار روز نیز در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مناطق مختلف شهر کرمانشاه انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به توزیع مناسب و گسترده برنج هندی و شکر بسته‌بندی در طی روزهای گذشته، خوشبختانه در زمینه تأمین کالاهای اساسی تنظیم بازاری در شهرستان کرمانشاه هیچ‌گونه کمبودی مشاهده نشده و بازار از ثبات لازم برخوردار است.