۶ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۰۷

تلفات فوک خزری در سواحل شرق مازندران به ۸ قلاده رسید

ساری-معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران از افزایش آمار تلفات فوک خزری در سواحل این استان خبر داد و گفت: امسال لاشه هشت قلاده فوک خزری کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله اسماعیلی اظهار داشت که با احتساب لاشه چهار قلاده فوک کشف شده در هفته گذشته در سواحل شهرستان‌های بابلسر، جویبار، نور و فریدونکنار، مجموع تلفات ثبت‌شده این گونه در سواحل استان از ابتدای سال جاری تاکنون به ۸ قلاده رسیده است.

وی افزود: لاشه‌های مذکور توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست و همیاران طبیعت کشف شدند، اما به دلیل گذشت زمان قابل توجه از مرگ حیوانات، لاشه‌ها در وضعیت فساد پیشرفته قرار داشتند و امکان کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی میسر نبود. بر همین اساس و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و نظارت کارشناسان، عملیات دفن بهداشتی لاشه‌ها برای جلوگیری از هرگونه آلودگی احتمالی محیطی انجام گرفت.

معاون محیط زیست مازندران با تاکید بر تداوم پایش‌های ساحلی در سراسر استان، خاطرنشان کرد: شبکه دیده‌بانی محیط زیست در تمامی سواحل فعال است و از شهروندان و صیادان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۵۴۰ (تلفن گویای سازمان حفاظت محیط زیست) اطلاع‌رسانی کنند تا اقدامات تشخیصی و بهداشتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

گفتنی است فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر و از جمله گونه‌های در خطر انقراض در فهرست قرمز اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت است. حفظ بقای این گونه ارزشمند و پایش سلامت جمعیت آن، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در حوضه دریای خزر به شمار می‌رود.

    • خسروی IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
      این حیوانات بیچاره ازگرسنگی میمیرن ..صیادان باتورهای بسیاربزرگ درتمام ساحل خزر فعالیت دارند وغذایی برای انها باقی نمانده..برای جلوگیری بایدچندسالی صید متوقف شود

