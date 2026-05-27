تلفات فوک خزری در سواحل شرق مازندران به ۸ قلاده رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله اسماعیلی اظهار داشت که با احتساب لاشه چهار قلاده فوک کشف شده در هفته گذشته در سواحل شهرستان‌های بابلسر، جویبار، نور و فریدونکنار، مجموع تلفات ثبت‌شده این گونه در سواحل استان از ابتدای سال جاری تاکنون به ۸ قلاده رسیده است.

وی افزود: لاشه‌های مذکور توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست و همیاران طبیعت کشف شدند، اما به دلیل گذشت زمان قابل توجه از مرگ حیوانات، لاشه‌ها در وضعیت فساد پیشرفته قرار داشتند و امکان کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی میسر نبود. بر همین اساس و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و نظارت کارشناسان، عملیات دفن بهداشتی لاشه‌ها برای جلوگیری از هرگونه آلودگی احتمالی محیطی انجام گرفت.

معاون محیط زیست مازندران با تاکید بر تداوم پایش‌های ساحلی در سراسر استان، خاطرنشان کرد: شبکه دیده‌بانی محیط زیست در تمامی سواحل فعال است و از شهروندان و صیادان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۵۴۰ (تلفن گویای سازمان حفاظت محیط زیست) اطلاع‌رسانی کنند تا اقدامات تشخیصی و بهداشتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

گفتنی است فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر و از جمله گونه‌های در خطر انقراض در فهرست قرمز اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت است. حفظ بقای این گونه ارزشمند و پایش سلامت جمعیت آن، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در حوضه دریای خزر به شمار می‌رود.