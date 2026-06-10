صادقی: تلفات فوک خزری در سواحل گیلان به ۲ قلاده رسید

تورج صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت لاشه‌های فوک خزری در سواحل استان گیلان اظهار کرد: مجموع آمار تجمعی تلفات ثبت شده در سواحل استان از ابتدای سال جاری تاکنون به ۲ قلاده رسیده است.

وی افزود: با توجه به شرایط فیزیکی لاشه‌ها، امکان کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی میسر نبود و علت هنوز در دست بررسی است.

صادقی ادامه داد: البته امسال یک قلاده فوک زنده نیز در فاصله حدود ۴ کیلومتری از ساحل توسط صیادان مشاهده و از آن تصویربرداری شده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان تصریح کرد: با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و نظارت کارشناسان، عملیات دفن بهداشتی لاشه‌ها جهت جلوگیری از هرگونه آلودگی احتمالی محیطی انجام گرفت.

صادقی ضمن تاکید بر تداوم پایش‌های ساحلی در سراسر استان، خاطرنشان کرد: شبکه دیده‌بانی محیط زیست در تمامی سواحل فعال است.

وی از شهروندان و صیادان خواست: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۵۴۰ (تلفن گویای سازمان حفاظت محیط زیست) اطلاع‌رسانی کرده تا اقدامات تشخیصی و بهداشتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

به گزارش مهر، فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر (بزرگترین دریاچه جهان) است و طی سال‌های اخیر مشاهده لاشه‌های این گونه در سواحل شمالی دریای کاسپین، نگرانی‌هایی را درباره خطر انقراض آن افزایش داده است.