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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

صادقی: تلفات فوک خزری در سواحل گیلان به ۲ قلاده رسید

صادقی: تلفات فوک خزری در سواحل گیلان به ۲ قلاده رسید

رشت- معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان از ثبت ۲ قلاده فوک تلف شده در سواحل این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

تورج صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت لاشه‌های فوک خزری در سواحل استان گیلان اظهار کرد: مجموع آمار تجمعی تلفات ثبت شده در سواحل استان از ابتدای سال جاری تاکنون به ۲ قلاده رسیده است.

وی افزود: با توجه به شرایط فیزیکی لاشه‌ها، امکان کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی میسر نبود و علت هنوز در دست بررسی است.

صادقی ادامه داد: البته امسال یک قلاده فوک زنده نیز در فاصله حدود ۴ کیلومتری از ساحل توسط صیادان مشاهده و از آن تصویربرداری شده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان تصریح کرد: با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و نظارت کارشناسان، عملیات دفن بهداشتی لاشه‌ها جهت جلوگیری از هرگونه آلودگی احتمالی محیطی انجام گرفت.

صادقی ضمن تاکید بر تداوم پایش‌های ساحلی در سراسر استان، خاطرنشان کرد: شبکه دیده‌بانی محیط زیست در تمامی سواحل فعال است.

وی از شهروندان و صیادان خواست: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۵۴۰ (تلفن گویای سازمان حفاظت محیط زیست) اطلاع‌رسانی کرده تا اقدامات تشخیصی و بهداشتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

به گزارش مهر، فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر (بزرگترین دریاچه جهان) است و طی سال‌های اخیر مشاهده لاشه‌های این گونه در سواحل شمالی دریای کاسپین، نگرانی‌هایی را درباره خطر انقراض آن افزایش داده است.

کد مطلب 6856385

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