به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، با تبریک اعیاد قربان و غدیر و با بیان اینکه علم و آگاهی زیربنای اصلی پیشرفت است، اظهار داشت: بی‌تردید مسیر توسعه‌یافتگی از معبر مطالعه، دانش و علم، عبور می‌کند و در این میان، کتابخانه‌ها نقشی اساسی و راهبردی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به نقش و کارکرد کتابخانه‌ها در عصر حاضر افزود: کتابخانه امروزه صرفاً محلی برای نگهداری یا امانت دادن کتاب نیست، بلکه کانون پژوهش، گفتگو و بستری برای شکوفایی اندیشه آحاد جامعه، از کودکان و نوجوانان تا پژوهشگران است.

استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه فرهنگ عمومی شاخص اصلی هر تمدنی است، تصریح کرد: دسترسی آسان به مکان‌های مطالعه و فعالیت‌های پژوهشی در شهرها و روستاها، بار محتوایی فرهنگی ارزشمندی به همراه دارد. تمدن و فرهنگ واقعی با ظواهر مادی و ثروت‌های گذرا سنجیده نمی‌شود، بلکه در رفتارهای اجتماعی و سطح دانش عمومی تجلی می‌یابد.

زارع کتاب و مطالعه را سدی در برابر ناهنجاری‌ها دانست و بیان کرد: هر جا که فرهنگ مطالعه و کتابخوانی گسترش یابد، آسیب‌های اجتماعی به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد؛ این یک اصل اثبات شده است که برای سلامت جامعه باید به نسخه کتابخوانی و آگاهی‌بخشی پناه برد.

وی با اشاره به پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی مردم بوشهر خاطرنشان کرد: استان بوشهر در کنار ظرفیت‌های عظیم خدادادی در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، تجارت دریایی و کشاورزی، دارای سرمایه اجتماعی ارزشمندی است. خوشبختانه بوشهر به لحاظ شاخص‌های جرایم خشن و غیرخشن، در ردیف استان‌های آخر کشور قرار دارد که نشان‌دهنده اصالت و فرهنگ بالای این مردم است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه برای رفع نگرانی‌ها در حوزه‌های اندک آسیب‌های اجتماعی نیز باید از ابزار فرهنگ استفاده کرد، افزود: تصویری که امروز از رابطه تقویم و اهدای یک خودروی مجهز به عنوان کتابخانه سیار ارائه شد، در برنامه‌های حمایتی استانداری قرار خواهد گرفت و برای تأمین اعتبار آن اقدام می‌شود.

زارع بر اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی تأکید کرد و گفت: نگاه ما بر این است که با مشارکت خیرین و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و صنایع مستقر در استان، روند ساخت و تجهیز کتابخانه‌ها را شتاب ببخشیم تا زیرساخت‌های مطالعه در شأن مردم استان بوشهر توسعه یابد.