حجتالاسلام محمد صیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ملت ایران حضور در میدانها را ترک نخواهند کرد چرا که اگر این حضور مهم نبود، دشمن برای خلوت کردن میدانها تلاش نمیکرد و دشمن به دنبال مسلح کردن اراذل و اوباش است.
وی افزود: مردم حاضر در میدان به شجاعت خودتان افتخار کنید باور کنید عدهای از حضور در تجمعات میترسند، ما با حضور خود در میدان به تمام دشمنان اعلام میکنیم که در هر زمان حاضریم جانمان را در میدان جنگ هم فدای انقلاب کنیم.
کارشناس مسائل مذهبی و فرهنگی خاطرنشان کرد: ملت ایران جنگ طلب نیستند چرا که جنگ خسارتبار است اما زیر بار پذیرش صلح تحمیلی که آغازگر چرخه نابودی کشور است نیز نخواهند رفت و حضور ما در میدان پاسخ به ندای رهبر جوانمان بوده و تا زمانی که رهبر اعلام کند، ما در میدان میمانیم.
صیدی تصریح کرد: رهبر انقلاب در آخرین پیام خود پیام به حجاج، رمز پیروزی ملت ایران را همین الله اکبر گفتن دانست چرا که با همین سلاح الله اکبر، مردم مسلمان ایران در چهل و هفت سال قبل قیام کرده و رژیم طاغوت دیکتاتور و وابسته پهلوی را ساقط کردند.
وی بیان کرد: این حضور گسترده مردم در خیابانها، دنیا را مبهوت کرده که اقشار مختلف از جمله پیرمرد، پیرزن کودک و نوجوان در میدان حضور دارند، رهبر انقلاب اشراف کامل به جریانات سیاسی کشور دارند و مسائل مختلف را رصد میکنند.
