لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش یک تا ۲ درجهای دما طی ۲۴ ساعت پیش رو، اظهار کرد: دمای بیشینه روند افزایشی خواهد داشت.
وی ادامه داد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.
رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: از امروز تا اواسط هفته آینده در سطح استان به تناوب، وزش باد به نسبت شدید تا شدید گاهی توفان لحظهای پیشبینی میشود.
امینی با بیان اینکه توفان لحظهای به ویژه در ساعات بعدازظهر رخ خواهد داد، افزود: خیزش گردوخاک محلی در نواحی مستعد و فعال شدن کانون های گردو خاک داخلی استان، نفوذ گردوخاک از مرزهای غربی به استان، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا طی روزهای پیش رو ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) طی ساعات پیش رو بین ۳۴ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.
