به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی عصر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت چهلمین روز خاک‌سپاری پیکر مطهر رهبر شهید، آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، در گلستان شهدای اصفهان، با اشاره به تحولات پس از شهادت رهبر انقلاب اظهار کرد: دشمن با محاسباتی نادرست تصور کرد با از میان برداشتن رهبر شهید می‌تواند مسیر انقلاب اسلامی را متوقف کند، در حالی که خون شهیدان موجب تقویت جریان مقاومت و ایستادگی ملت‌ها خواهد شد.

وی افزود: رهبر شهید در طول حیات خود الگویی از زندگی اسلامی را ارائه کرد و نشان داد می‌توان در برابر جاذبه‌های مادی دنیا ایستاد و زندگی را بر اساس ایمان، تکلیف و آرمان‌های الهی بنا کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ماندگاری نام مردان الهی به دلیل آن است که زندگی و مرگ آنان در مسیر خداوند قرار دارد و رهبر شهید نیز با تأسی به سیره اهل‌بیت(ع)، این مسیر را پیمود.

محمدحسنی با اشاره به شهادت رهبر شهید در شرایط جنگی گفت: دشمن برخلاف قواعد و موازین شناخته‌شده بین‌المللی، دست به ترور رهبر ایران زد، اما این اقدام به نتیجه‌ای که طراحان آن انتظار داشتند منجر نخواهد شد.

وی با استناد به آیه «وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ» افزود: همان‌طور که شهادت سیدالشهدا(ع) در نهایت به فروپاشی بنی‌امیه انجامید، خون رهبر شهید نیز می‌تواند زمینه‌ساز شکست و عقب‌نشینی جریان استکباری در منطقه و جهان شود.

حفظ نظام؛ نخستین میراث رهبر شهید

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش یکی از مهم‌ترین میراث‌های رهبر شهید را حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: پس از رحلت امام خمینی(ره)، تصور برخی این بود که نظام اسلامی با بحران مواجه خواهد شد، اما رهبر شهید توانست مسیر انقلاب را ادامه دهد و پایه‌های نظام را مستحکم کند.

وی اضافه کرد: امروز صیانت از این میراث، وظیفه‌ای عمومی است و مردم و مسئولان باید برای حفظ نظام از جان، مال و آبروی خود هزینه کنند.

محمدحسنی با اشاره به رفتار رهبر شهید در جریان تهدیدات دشمن اظهار کرد: ایشان برای حفظ کشور و نظام از جان خود و خانواده‌اش گذشت و در شرایط دشوار، کشور را ترک نکرد و به دنبال پناه گرفتن در خارج از مرزها نبود.

ایران قوی؛ دومین میراث رهبر شهید

وی «ساخت ایران قوی» را دومین میراث مهم رهبر شهید عنوان کرد و افزود: روزی تصور اینکه ایران در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی ایستادگی کند، برای بسیاری دشوار بود، اما ملت ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و هدایت رهبر شهید توانست در برابر فشارهای گسترده مقاومت کند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ادامه داد: امروز توان و نفوذ جریان مقاومت در منطقه افزایش یافته و ملت‌های مختلف در برابر فشار و سلطه خارجی ایستادگی می‌کنند؛ این شرایط حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری، مقاومت و تقویت توان داخلی است.

محمدحسنی در بخش دیگری از سخنان خود، تبعیت از رهبر جدید را نخستین وظیفه مردم و مسئولان دانست و گفت: نعمت رهبری زمانی به ملتی عطا می‌شود که شایستگی آن را داشته باشد و امروز نیز باید با حفظ انسجام، مسیر انقلاب اسلامی ادامه پیدا کند.

وی تأکید کرد: وظیفه ما تبعیت از فرامین و تدابیر رهبر جدید است و باید در مسیر تعیین‌شده حرکت کنیم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش همچنین خون‌خواهی شهیدان را از دیگر وظایف جامعه عنوان کرد و گفت: عاملان و آمران شهادت رهبر شهید و دیگر شهیدان نباید تصور کنند که این جنایت بدون پاسخ خواهد ماند.

وی افزود: پاسخ به جنایت و محروم کردن دشمن از احساس امنیت، یکی از راهکارهای مقابله با تداوم تهدیدها و کاهش سایه جنگ بر کشور است.

هشدار نسبت به پروژه اختلاف‌افکنی دشمن

محمدحسنی سومین وظیفه مردم را حفظ وحدت و پرهیز از اختلافات داخلی عنوان کرد و گفت: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، تلاش می‌کند از طریق ایجاد اختلاف، دوقطبی‌سازی و تشدید شکاف‌های سیاسی و اجتماعی به اهداف خود دست پیدا کند.

وی تصریح کرد: جامعه نباید اجازه دهد اختلافات سیاسی و جناحی به شکاف در صفوف مردم تبدیل شود و همه جریان‌ها باید منافع ملی و حفظ نظام را بر اختلافات سیاسی مقدم بدانند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پایان با اشاره به ضرورت حضور مردم در صحنه گفت: ملت ایران با حفظ وحدت و حمایت از نیروهای مسلح، اجازه نخواهد داد دشمن از فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی برای ایجاد چنددستگی در کشور استفاده کند و مسیر خود را تا تحقق آرمان‌های انقلاب ادامه خواهد داد.