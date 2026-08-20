تخصیص ۹ هزار میلیارد تومان برای تکمیل آزادراه زنجان-تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی روز پنجشنبه در نشست سالانه معاونان و مدیران ستادی و استانی سازمان برنامه و بودجه و سازمانها و مراکز وابسته در تبریز، با اشاره به برنامههای دولت برای تقویت زیرساختهای حملونقل آذربایجان شرقی اظهار کرد: توسعه مسیرهای ارتباطی شمالغرب کشور از اولویتهای مهم دولت به شمار میرود.
وی افزود: برای بازسازی و تکمیل حدود ۲۰۰ کیلومتر از آزادراه زنجان-تبریز، اعتباری بین ۷ تا ۹ هزار میلیارد تومان در قالب یک پروژه مشارکتی پیشبینی و تخصیص یافته است.
تقویت مسیرهای ارتباطی آذربایجان شرقی
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه توسعه شبکه حملونقل نقش مهمی در تسهیل تردد و رونق اقتصادی استان دارد، ادامه داد: در کنار آزادراه زنجان-تبریز، چند پروژه مهم دیگر نیز برای بهبود دسترسیهای جادهای آذربایجان شرقی در دست اجراست.
پورمحمدی از کمربندی ایلخچی، آزادراه تبریز-ارومیه و تکمیل تونلهای این مسیر به عنوان طرحهای مهم حوزه حملونقل نام برد و گفت: اجرای این پروژهها میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات تردد در محورهای پرتردد استان را کاهش دهد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت اتصال آذربایجان شرقی به مرزهای شمالغرب کشور خاطرنشان کرد: احداث و توسعه مسیرهای ارتباطی جلفا به نوردوز و کلاله نیز در اولویت قرار دارد و برای تأمین منابع مورد نیاز این طرحها محدودیتی وجود نخواهد داشت.
توسعه زیرساختهای ریلی و ترانزیتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ظرفیتهای ترانزیتی آذربایجان شرقی گفت: اتصال ریلی این استان به نقطه تلاقی ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه موسوم به «چشم ثریا» نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: مقدمات دوخطه شدن مسیر ریلی فراهم شده و مذاکرات و توافقات اولیه با کشورهای همسایه در چارچوبهای قانونی انجام گرفته است.
پورمحمدی با بیان اینکه آذربایجان شرقی ظرفیت تبدیل شدن به یکی از محورهای مهم ترانزیتی کشور را دارد، گفت: توسعه زیرساختهای ریلی و جادهای میتواند این استان را به حلقه اتصال شرق و غرب کشور و مسیر ارتباطی ایران با ترکیه، ارمنستان و اروپا تبدیل کند.
شتاب در اجرای پروژه انتقال آب ارس
معاون رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه انتقال آب ارس به تبریز اشاره کرد و گفت: این طرح که در مقطعی متوقف و قرارداد آن لغو شده بود، با پیگیری مسئولان استانی و تأکید رئیسجمهور دوباره فعال شده است.
وی ادامه داد: فرآیندهای اداری، برگزاری مناقصه و انعقاد قراردادهای مربوط به پروژه در حال انجام است و در همین هفته سه هزار میلیارد تومان اعتبار به این طرح اختصاص خواهد یافت تا عملیات اجرایی آن با سرعت بیشتری دنبال شود.
حمایت از طرحهای درمانی و فرهنگی
پورمحمدی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای درمانی آذربایجان شرقی اظهار کرد: تجهیز بیمارستان تخصصی سرطان تبریز نیازمند منابع قابل توجهی است و یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل تجهیزات این مرکز در دستور کار قرار دارد.
وی توسعه و تجهیز بیمارستانهای مرند و مراغه را نیز از دیگر اولویتهای حوزه سلامت استان عنوان کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی بر ضرورت احیای بناهای شاخص استان تأکید کرد و گفت: مدرسه تاریخی فردوسی تبریز با بیش از یک قرن قدمت، از مراکز مهم پرورش چهرههای علمی و فرهنگی بوده و احیای آن باید با جدیت دنبال شود.
وی همچنین درباره ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت: آمادهسازی این مجموعه برای میزبانی رقابتهای لیگ نخبگان از اولویتهای مهم بود و با پیگیریهای انجامشده، این ورزشگاه زودتر از موعد مقرر برای بهرهبرداری آماده شد.
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