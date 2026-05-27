۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۸

۳۵ مزرعه زراعت چوب در دهلران فعال است

ایلام - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت: هم‌اکنون ۳۵ مزرعه زراعت چوب اوکالیپتوس در این شهرستان فعال است.

جلیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار تن چوب به ارزش **۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از اراضی کشاورزی برداشت شد، افزود: در همین مدت ۵۰ هکتار مزرعه زراعت چوب و ۱۴۰ کیلومتر بادشکن مزارع نیز در شهرستان اجرا شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح مردمی یک میلیارد درخت، اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی سازمان در زمینه توسعه زراعت چوب و در قالب طرح بادشکن مزارع، ایجاد مزارع زراعت چوب در دستور کار اداره منابع طبیعی شهرستان دهلران قرار دارد.

فرهادی ادامه داد: سال گذشته برای تحقق این طرح، **۵۰۰ هزار اصله نهال از گونه‌های کهور، کنار و اوکالیپتوس به‌صورت رایگان میان کشاورزان، مردم و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی توزیع شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دهلران همچنین گفت: امسال نیز در راستای اجرای طرح یک میلیارد اصله درخت، تاکنون ۵۰۰ هزار بذرکاری و گلدان‌گیری انجام شده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در فاز دوم ۳۵۰ هزار نهال دیگر تولید خواهد شد.

وی افزود: در مجموع، نهالستان شهرستان دهلران ظرفیت تولید یک میلیون نهال را دارد.

فرهادی با اشاره به وضعیت پوشش جنگلی شهرستان بیان کرد: از مجموع ۶۸۰ هزار هکتار وسعت دهلران، ۱۱۰ هزار هکتار را جنگل‌ها تشکیل می‌دهند که شامل ۹۴ هزار هکتار عرصه طبیعی و ۱۶ هزار هکتار جنگل دست‌کاشت است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع وسعت شهرستان، بیش از ۲۴۰ هزار هکتار نیز اراضی بیابانی است که حدود ۳۰ درصد مساحت دهلران را شامل می‌شود.

