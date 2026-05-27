جنگ رمضان، میدان ایستادگی و صحنه فداکاری بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بیانی عصر چهارشنبه در نخستین همایش تجلیل از خانواده‌های شهدا و مجروحین «جنگ رمضان» استان فارس در حرم مطهر شاهچراغ(ع) اظهار داشت: به لطف الهی و با شجاعت و فداکاری شهدای گرانقدر، ایران اسلامی در جنگ رمضان به پیروزی قاطع دست یافت.

وی با ارائه آماری از شهدای این نبرد در استان گفت: فارس در مجموع ۲۶۵ شهید تقدیم انقلاب کرده است که از این تعداد، ۱۶ شهید متعلق به سایر استان‌ها بوده و به دلیل شرایط حضور در یگان‌های فارس یا محل سکونت، در این استان به شهادت رسیده و برای تدفین به موطن خود منتقل شدند.

بیانی افزود: پیکر مطهر ۲۴۹ شهید دیگر در ۳۷ شهرستان استان فارس آرام گرفته است که به تعبیر امام راحل (ره)، زیارتگاه عاشقان و عارفان تا ابد خواهد ماند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس، ضمن تجلیل از حضور همه ارکان نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم در این نبرد، به نقش خانواده‌های شهدا اشاره کرد و افزود: در میان این شهدای والامقام، خانواده‌هایی با چندین شهید حضور دارند؛ از جمله خانواده‌ای ۵ شهید در شیراز که نشان‌دهنده اوج ایثار و فداکاری مردم این دیار است.

بیانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برگزاری این مراسم به عنوان اولین یادواره جمعی شهدا و مجروحین جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: پیش از این، نهادهای مختلف به‌صورت جداگانه از این عزیزان تجلیل کرده بودند، اما این جلسه نخستین همایشی است که با همت و مشارکت دفتر مرجعیت عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله سیستانی و بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس برگزار شده تا به طور متمرکز از تمامی خانواده‌های شهدا و مجروحین جنگ رمضان استان تکریم شود.