حمایت رسانه ملی از تولیدات فاخر هنرمندان عرصه موسیقی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رئوف ظهر جمعه در نشست شعر و موسیقی استان فارس با اشاره به نقش اثرگذار موسیقی در بیان احساسات و ایجاد شور اجتماعی و تقویت روحیه همبستگی در جامعه اظهار کرد: موسیقی، به‌ویژه آثار حماسی هویت‌محور، می‌تواند در مقاطع حساس، زمینه‌ساز امید، همدلی، انسجام اجتماعی و تقویت حس غرور ملی در میان مردم باشد.

وی با اشاره به تجربه «جنگ رمضان» افزود: از آغاز جنگ تحمیلی امریکایی صهیونیستی به کشور، تولید آثار موسیقایی متناسب با فضای روز کشور از سوی هنرمندان، نقش مؤثری در بیان احساسات و دغدغه‌های مردم داشت و توانست در ایجاد فضای پرشور و همدلانه در تجمعات و میدان‌های شهری اثرگذار باشد. و انتظار جامعه از هنرمندان این عرصه استمرار خلق آثار فاخر توام با بیان احساسات ناب مردم است.

مدیرکل صداوسیمای استان فارس ادامه داد: استقبال مردم از این آثار نشان داد که هنر متعهد همچنان ظرفیت بالایی در ایجاد ارتباط عاطفی با مخاطب و تقویت روحیه همبستگی ملی دارد و رسانه ملی در کنار این جریان و حرکت هنری همواره ایستاده است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی استان فارس اظهار داشت: فارس با برخورداری از تنوع اقوام، گویش‌ها و فرهنگ‌های بومی، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی کشور برای تولید آثار هنری اثرگذار به شمار می‌رود.

رئوف تولید آثار چندزبانه با بهره‌گیری ازگویش‌ها و زبان‌های مختلف استان، را از تجربه‌های موفق صداوسیمای استان فارس دانست و گفت: این آثار در سال‌های اخیر نقش مؤثری در تقویت وحدت، همدلی و نزدیکی بیشتر اقوام مختلف استان داشته‌ است.

وی در ادامه با اشاره به سابقه درخشان فارس در تولید موسیقی‌های فاخر و ماندگار تصریح کرد: فارس همواره از خاستگاه‌های مهم تولید آثار موسیقایی ارزشمند در کشور بوده و برخی از آثار تولیدشده در این استان، علاوه بر ماندگاری در حافظه مردم، به بخشی از میراث فرهنگی و معنوی کشور تبدیل شده‌اند.

مدیرکل صداوسیمای استان فارس تأکید کرد: امروز نیز باید با بهره‌گیری از ظرفیت شاعران، آهنگسازان و هنرمندان استان، آثاری تولید شود که علاوه بر پاسخگویی به نیاز و فضای روز جامعه، از کیفیت و ماندگاری لازم برای حضور در حافظه فرهنگی نسل‌های آینده برخوردار باشند.