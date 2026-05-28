۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

خانواده‌های ۳۶ شهید جنگ رمضان استان بوشهر تکریم شدند

بوشهر- آیین تکریم و تجلیل از خانواده‌های ۳۶ شهید جنگ رمضان استان بوشهر با حضور مسئولان و مردم قدرشناس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر ظهر پنجشنبه در حاشیه این مراسم در مصلای شهر بوشهر که با مشارکت دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم استان بوشهر، قریب به اتفاق مسلمان و اکثریت آنها شیعه هستند و جمع کثیری از آنان، مقلد حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی بوده و هستند.

ارسلان زارع با بیان اینکه مردم استان بوشهر در دین داری مشهور و در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی، حضوری پررنگ دارند، تصریح کرد: ارادت ویژه به ائمه اطهار بویژه مولی الموحدین، حضرت امام حسین و امام رضا علیهم السلام از ویژگی‌های خاص مردم استان است.

وی افزود: استان بوشهر در جنگ تحمیلی رمضان، آسیب‌های زیادی دیده و بویژه مراکز غیر نظامی و اقتصادی استان مورد هجوم دشمن آمریکایی- صهیونیستی قرار گرفت و شهدای والامقامی تقدیم نظام اسلامی شد.

استاندار بوشهر گفت: تقدیر و تکریم حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی از خانواده‌های معزز شهدای جنگ رمضان، اقدامی ارزشمند است که امشب در استان بوشهر شاهد این مراسم هستیم.

وی تاکید کرد: لازم می‌دانم از آن مرجع عالیقدر و نمایندگان معظم‌له تقدیر کنم که بانی برگزاری این آیین معنوی بودند.

استاندار بوشهر ضمن گفت‌وگو با فرزندان و همسران شهدا برای آنان آرزوی صبر و شکیبایی و از مقام شامخ شهیدان جنگ رمضان تجلیل کرد.

۵۸ شهید جنگ رمضان در استان بوشهر

محمد حیدری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر نیز بیان کرد: در جنگ رمضان، ۵۸ نفر در استان بوشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند که ۳۶ نفر اهل استان بوشهر بوده‌اند.

