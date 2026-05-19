۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

سردار اسدی: وحدت مسلمانان مهم‌ترین نیاز امروز جهان اسلام است

شیراز-معاون بازرسی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) با تأکید بر حساسیت شرایط کنونی منطقه، حفظ وحدت امت اسلامی را مهم‌ترین ضرورت امروز دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدجعفر اسدی شامگاه سه شنبه در آیین بزرگداشت سرلشکر شهید محمدصالح اسدی، از روحیه خستگی‌ناپذیر و دغدغه‌مندی این شهید در مسیر انجام وظیفه سخن گفت و افزود: شهید اسدی باور داشت که تحقق وعده الهی، نیازمند حضور جدی و به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها در میدان است و به همین دلیل با وجود شرایط سخت جسمانی ناشی از جانبازی، شبانه‌روز برای انجام مسئولیت‌هایش تلاش می‌کرد.

وی با توصیف شرایط کنونی منطقه و جهان به‌عنوان یک مقطع تاریخی حساس، تأکید کرد: امروز اولویت اصلی جهان اسلام باید حفظ همبستگی و جلوگیری از ایجاد اختلاف میان مسلمانان باشد.

معاون بازرسی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) همچنین با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: بخش مهمی از ناامنی‌ها و بحران‌های منطقه ریشه در اقدامات رژیم صهیونیستی دارد و دشمنان اسلام از ابتدای ظهور اسلام تاکنون همواره درصدد تضعیف و مقابله با مسلمانان بوده‌اند.

سردار اسدی خاطرنشان کرد: ملت‌های اسلامی باید با هوشیاری، انسجام و وحدت، در برابر توطئه‌ها و دشمنی‌های جبهه استکبار ایستادگی کنند.

کد مطلب 6835191

