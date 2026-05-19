به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدجعفر اسدی شامگاه سه شنبه در آیین بزرگداشت سرلشکر شهید محمدصالح اسدی، از روحیه خستگیناپذیر و دغدغهمندی این شهید در مسیر انجام وظیفه سخن گفت و افزود: شهید اسدی باور داشت که تحقق وعده الهی، نیازمند حضور جدی و بهکارگیری همه ظرفیتها در میدان است و به همین دلیل با وجود شرایط سخت جسمانی ناشی از جانبازی، شبانهروز برای انجام مسئولیتهایش تلاش میکرد.
وی با توصیف شرایط کنونی منطقه و جهان بهعنوان یک مقطع تاریخی حساس، تأکید کرد: امروز اولویت اصلی جهان اسلام باید حفظ همبستگی و جلوگیری از ایجاد اختلاف میان مسلمانان باشد.
معاون بازرسی قرارگاه خاتمالانبیا(ص) همچنین با انتقاد از سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: بخش مهمی از ناامنیها و بحرانهای منطقه ریشه در اقدامات رژیم صهیونیستی دارد و دشمنان اسلام از ابتدای ظهور اسلام تاکنون همواره درصدد تضعیف و مقابله با مسلمانان بودهاند.
سردار اسدی خاطرنشان کرد: ملتهای اسلامی باید با هوشیاری، انسجام و وحدت، در برابر توطئهها و دشمنیهای جبهه استکبار ایستادگی کنند.
