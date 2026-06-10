به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد جعفر اسدی عصر چهارشنبه در آیین بزرگداشت سرلشکر پاسدار شهید حاج احمد جعفری، از فرماندهان برجسته عرصه جنگ‌های سایبری و الکترونیک کشور و سرلشکر پاسدار شهید حاج غلامرضا رضائیان، رئیس سازمان اطلاعات فراجا در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) با اشاره به نقش تعیین‌کننده فرهنگ ایثار و شهادت در پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: امنیت، استقلال و جایگاه امروز کشور حاصل مجاهدت‌ها و فداکاری‌های مردان و زنانی است که در مقاطع مختلف تاریخی از آرمان‌های انقلاب اسلامی و منافع ملی دفاع کرده‌اند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در طول بیش از چهار دهه گذشته مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است، افزود: ملت ایران در سایه ایمان، وحدت و رهبری توانسته از توطئه‌ها و فشارهای گوناگون عبور کند و امروز به جایگاهی دست یابد که در بسیاری از عرصه‌های علمی، دفاعی و فناوری به عنوان یک قدرت اثرگذار شناخته می‌شود.

سردار اسدی با اشاره به شخصیت و اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نقش امام خمینی (ره) را در شکل‌گیری و استمرار این مسیر تاریخی برجسته دانست و گفت: ایمان به خداوند، اعتماد به مردم و باور به آینده از مهم‌ترین ویژگی‌هایی بود که نهضت اسلامی را به پیروزی رساند و زمینه استمرار آن را فراهم کرد.



معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) در ادامه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و خدمات شهید حاج احمد جعفری اظهار داشت: این فرمانده شهید از جمله نیروهای اثرگذار در عرصه‌های تخصصی دفاعی کشور بود که بخش مهمی از فعالیت‌های خود را در حوزه‌های راهبردی و نوین امنیتی دنبال می‌کرد. بسیاری از اقدامات و خدمات این شهید به دلیل ماهیت مأموریت‌هایش کمتر در معرض دید افکار عمومی قرار گرفته است، اما نقش‌آفرینی وی در تقویت توانمندی‌های دفاعی و امنیتی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.



وی ادامه داد: امروز نبردها تنها در میدان‌های کلاسیک و نظامی دنبال نمی‌شود و بخش مهمی از رویارویی‌ها در عرصه‌های فناورانه، سایبری و الکترونیکی جریان دارد؛ عرصه‌ای که شهید جعفری از چهره‌های شناخته‌شده و اثرگذار آن به شمار می‌رفت.

سردار اسدی همچنین با تشریح بخشی از سوابق شهید غلامرضا رضائیان، وی را مدیری میدانی و خستگی‌ناپذیر توصیف کرد و گفت: این شهید والامقام از دوران دفاع مقدس تا مسئولیت‌های مختلف امنیتی و انتظامی همواره در خط مقدم خدمت حضور داشت و مسئولیت را فرصتی برای خدمت به مردم می‌دانست.



معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) ادامه داد: شهید رضائیان علاوه بر مأموریت‌های تخصصی امنیتی، در حوزه خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی نیز نقش مؤثری ایفا کرد و بخشی از زیرساخت‌های هوشمند مرتبط با تسهیل تردد زائران و مدیریت مرزها با پیگیری و تلاش‌های مستمر وی شکل گرفت.



سردار اسدی با اشاره به روحیه جهادی این فرمانده شهید خاطرنشان کرد: حضور فعال در صحنه‌های مختلف خدمت‌رسانی، رسیدگی به مشکلات مردم و پیگیری امور در شرایط بحرانی از ویژگی‌های برجسته شهید رضائیان بود؛ ویژگی‌هایی که او را به مدیری مردمی و مورد اعتماد تبدیل کرده بود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت وحدت ملی و انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به همدلی و هم‌افزایی نیاز دارد و حفظ اتحاد میان اقشار مختلف جامعه، یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم پیشرفت و اقتدار ملی است.



معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) افزود: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند از طریق ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه، مسیر پیشرفت کشور را با مانع مواجه کنند، اما تجربه نشان داده است که هر جا مردم در کنار یکدیگر ایستاده‌اند، این توطئه‌ها ناکام مانده است.



وی با تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا اظهار داشت: خانواده‌های شهدا با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های خود، نقش بزرگی در حفظ عزت و امنیت کشور داشته‌اند و جامعه اسلامی همواره قدردان این ایثار و فداکاری خواهد بود.



سردار اسدی در پایان با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا تصریح کرد: شهیدان متعلق به یک مقطع زمانی خاص نیستند، بلکه چراغ راه نسل‌های آینده‌اند و ترویج فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه به مردم، بهترین شیوه پاسداشت یاد و خاطره آنان است.