لباس سبز پاسداری نماد مجاهدت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله لطفالله دژکام شامگاه سه شنبه در مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید محمد صالح اسدی، حضور گسترده مردم از شهرهای مختلف فارس را نشانه جایگاه مردمی و خدمات ماندگار این فرمانده شهید دانست و اظهار کرد: مردم از نقاط مختلف استان، از نورآباد تا جهرم، برای ادای احترام به این سردار بزرگ در شیراز حضور یافتهاند.
وی با اشاره به جایگاه و فلسفه پاسداری در نظام اسلامی افزود: لباس سبز پاسداری تنها یک لباس نظامی نیست، بلکه نماد مجاهدت و ایثار در راه خداست؛ مسیری که قرآن کریم آن را معاملهای الهی توصیف کرده است.
امام جمعه شیراز ادامه داد: پاسدار با جان و مال خود وارد این معامله با خدا میشود و در برابر آن، رضایت و لقاء الهی را طلب میکند؛ معاملهای که در آن هیچگاه خلف وعدهای وجود ندارد و خداوند به وعده خود وفادار است.
آیتالله دژکام با تجلیل از مجاهدتهای شهدا و پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: کسانی که در این مسیر قدم گذاشتهاند، به رستگاری حقیقی دست یافتهاند و این سعادت بزرگ، نتیجه اخلاص و ایثار در راه خداست.
