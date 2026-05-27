  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۲

بارزانی عید سعید قربان را به رهبر معظم انقلاب تبریک گفت

بارزانی عید سعید قربان را به رهبر معظم انقلاب تبریک گفت

رئیس اقلیم کُردستان عراق به مناسبت عید سعید قربان در پیام‌های جداگانه‌ای عید سعید قربان را به حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب و مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیچیروان بارزانی رئیس اقلیم کُردستان عراق به مناسبت عید سعید قربان در پیام‌های جداگانه‌ای به حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و همچنین ملتِ عزیز ایران تبریک گفت.

در متن پیام تبریک عید سعید قربان که توسط نیچیروان ادریس بارزانی رئیس اقلیم کُردستان عراق به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآمده، نوشته شده است: فرارسیدن عید سعید قربان را صمیمانه به جنابعالی و ملت برادرمان ایران، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال مسالت دارم که این عید فرخنده؛ برای جنابعالی، توأم با خیر و برکت، سلامتی و توفیقِ روزافزون و همچنین برای ملتِ دوست و شریفِ ایران، نویدبخش آرامش، رفاه، پیشرفت، سرافرازی و روزافزونی هرچه بیشتر باشد.

در ادامه این پیام تبریک نیچیروان بارزانی آمده است: ما روابط تاریخی میان اقلیم کُردستان عراق و ملتِ بزرگوار ایران را گرامی می‌داریم و امیدواریم که همکاری‌ها و روابط دوجانبه در عرصه‌های مختلف، در راستای منافع متقابل و تقویتِ ثبات منطقه، بیشتر از گذشته گسترش یابد.

رئیس اقلیم کُردستان در ادامه این پیام می‌افزاید: در این ایام فرخنده، از خداوند بزرگ؛ خواهانیم که صلح و ثبات بر منطقه ما حاکم شود، جنگ‌ها و درگیری‌ها پایان یابد و امنیت و آسایش را برای ملت‌های منطقه به همراه داشته باشد.

در بخش پایانی پیام تبریک بارزانی آمده است: توفیقاتِ روزافزون جنابعالی و سربلندی ملتِ عزیز ایران را آرزومندم.

کد مطلب 6842941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها