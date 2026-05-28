خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: چهارمحال و بختیاری به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، ارتفاعات بلند و شدت تابش مناسب خورشید، یکی از مستعدترین استان‌های ایران برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی محسوب می‌شود. این ویژگی طبیعی باعث شده است که طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در این استان صورت گیرد.



احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان نه تنها پاسخی به نیازهای روزافزون مصرف برق است، بلکه به‌عنوان راهکاری برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و مقابله با تغییرات اقلیمی نیز مطرح می‌شود. در شرایطی که کشور با ناترازی تولید و مصرف برق مواجه است، توسعه این نیروگاه‌ها اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.



بر اساس گزارش‌های رسمی، تاکنون مجوز احداث صدها مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده و بخشی از این ظرفیت نیز وارد مدار تولید شده است. این روند نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان و سرمایه‌گذاران برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی استان است.



از منظر اقتصادی، نیروگاه‌های خورشیدی با قراردادهای تضمینی خرید برق توسط سازمان ساتبا، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند. این موضوع زمینه جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراهم کرده و باعث رونق اقتصادی در مناطق مختلف استان شده است.

نیروگاه‌های خورشیدی در چهارمحال و بختیاری با هدف رفع ناترازی انرژی احداث می‌شود

مسعود محمدی کارشناس برق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروگاه‌های خورشیدی در چهارمحال و بختیاری با هدف رفع ناترازی انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی احداث می‌شوند.

وی تصریح کرد: این پروژه‌ها علاوه بر تأمین برق پایدار، به کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی کمک می‌کنند.

محمدی بیان داشت: مشارکت بخش خصوصی در این طرح‌ها نقش مهمی در سرعت‌بخشی به روند توسعه داشته و زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کرده است.

راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی برق پایدارتر و مطمئن‌تری برای مردم منطقه به همراه داشته است

علی ربیعی یکی از اهالی منطقه سفیددشت که بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی استان در آن احداث شده است در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: راه‌اندازی این نیروگاه نه تنها برق پایدارتر و مطمئن‌تری برای مردم منطقه به همراه داشته، بلکه باعث افزایش امید و انگیزه در جامعه محلی شده است.

وی تصریح کرد: بسیاری از جوانان روستا اکنون در پروژه‌های مرتبط با نیروگاه مشغول به کار هستند و این موضوع به رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک کرده است.

اتصال سه نیروگاه خورشیدی دیگر به شبکه برق استان چهارمحال و بختیاری

مجید فرهزاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سه نیروگاه خورشیدی دیگر تا قبل از پیک بار ۱۴۰۵ به شبکه برق چهارمحال و بختیاری متصل و وارد مدار شد.

وی گفت: سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۲۵ کیلووات در روستای راستاب و شهر فیل آباد در شهرستان فارسان در مدار تولید قرار گرفت و به شبکه سراسری برق متصل شد.

فرهزاد در ادامه افزود : این نیروگاه ها شامل یک نیروگاه ۱۵ کیلوواتی و دو نیروگاه (حمایتی) ۵ کیلوواتی بوده که با هدف کاهش ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۵، افزایش ظرفیت تولید و کاهش آلودگی‌های محیط زیست ایجاد شده اند.

در نهایت، چهارمحال و بختیاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی خود، می‌تواند به یکی از پیشگامان تولید انرژی خورشیدی در کشور تبدیل شود. این مسیر نه تنها آینده‌ای روشن برای استان رقم خواهد زد، بلکه به تحقق اهداف ملی و بین‌المللی در حوزه انرژی‌های پاک نیز کمک خواهد کرد.

