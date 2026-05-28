به گزارش خبرگزاری مهر، پارک الغدیر مهرشهر، امروز حال و هوایی متفاوت داشت. چمنهای سبز محوطه، میزبان شهروندانی بود که چوب مینیگلف را جایگزین دورهمیهای معمول پارکی کرده بودند؛ رویدادی که شاید سرآغاز یک تحول در ورزش همگانی کرج باشد.
خبرنگار مهر در حاشیه این رویداد گفتوگویی صمیمی با ساناز افشار، سکاندار هیأت گلف شهرستان کرج ترتیب داده که مشروح آن از نظرتان میگذرد.
خانم افشار، ایده آموزش رایگان و استعدادیابی در پارکها چطور شکل گرفت؟
افشار: باور داریم استعداد در همه جای این شهر پراکنده است، فقط باید سراغش برویم. برنامهریزی کردهایم هر هفته در یکی از پارکهای کرج، آموزش مینیگلف را همزمان با مسابقات محلی برگزار کنیم تا چرخه استعدادیابی ما قطع نشود.
نگاهتان صرفاً به مناطق برخوردار است یا مناطق کمبرخوردار را هم پوشش میدهید؟
افشار: اتفاقاً پاشنه آشیل برنامه ما همین مناطق است. مناطق کمبرخوردار پر از استعدادهای خام و درخشانی است که هیچگاه نمود پیدا نکردهاند. مصمم هستیم با حضور در همین پارکها، استعدادهای برتر را کشف و به تیم استانی و ملی معرفی کنیم. عدالت در دسترسی به ورزش، خط قرمز ماست.
افق پیشروی این استعدادها را چطور ترسیم میکنید؟
افشار: هدف غایی ما تشکیل یک تیم استانی قدرتمند از همین استعدادهای کشفشده برای حضور در مسابقات کشوری است. رویکرد همگانی مینیگلف با مشارکت هیأت همگانی و کمیته ورزش روزانه، بستر این کار را فراهم کرده است.
استقبال شهروندان چطور بود؟
افشار: فراتر از انتظار. شرکتکنندگان ابتدا آموزش دیدند، سپس در رقابتی فشرده شرکت کردند و به نفرات برتر جوایز نقدی و لوح تقدیر اهدا شد. این شور و اشتیاق، انگیزه ما را برای ادامه مسیر دوچندان کرده است.
نظر شما