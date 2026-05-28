نظربلند: ۶ استان کتابخانه سیار ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده نظربلند در دیدار با امام جمعه بوشهر با تمجید از عملکرد استان بوشهر در نوسازی زیرساختهای فرهنگی، اظهار داشت: بوشهر یکی از مناطق خلاق و پیشرو در کشور در زمینه بازطراحی و بازسازی کتابخانههای فرسوده است.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با بیان اینکه توجه به نوسازی فضاها نقش مهمی در جذب مخاطب دارد، تصریح کرد: با وجود این تلاشها، بررسی وضعیت روستایی نشان میدهد که از مجموع ۸۳۵ روستای استان بوشهر، ۸۱۵ روستا فاقد کتابخانه عمومی هستند.
وی با اشاره به محدودیتهای جمعیتی در برخی مناطق روستایی خاطرنشان کرد: برخی از این روستاها به دلیل حد نصاب جمعیتی، شرایط احداث کتابخانه ثابت را ندارند و راهکار عملیاتی برای آنها، راهاندازی کتابخانههای سیار است.
نظربلند گفت: متأسفانه بوشهر یکی از ۶ استان فاقد کتابخانه سیار در کشور است و ضروری است این خلأ زیرساختی در این استانِ فرهنگی و تاریخی برطرف شود.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور همچنین درباره پروژه بزرگ فرهنگی استان گفت: زمین پروژه کتابخانه مرکزی بوشهر تأیید و اختصاص یافته است و امیدواریم با حمایت مسئولان استانی و تأمین اعتبارات، عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز شود.
