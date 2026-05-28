محفل شاعران قمی در منزل خانواده شهیدان رسولی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله دیدارهای فرهنگی با عنوان «اول خانواده شهدا» ظهر پنجشنبه جمعی از شاعران و فعالان حوزه ادبیات حوزه هنری استان قم با خانواده شهیدان رسولی دیدار و گفت‌وگو کردند.

این دیدار در فضایی صمیمی و معنوی برگزار شد و حاضران ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره رشادت‌ها و ایثار خانواده شهیدان رسولی را گرامی داشتند.

شهیدان رسولی از شهدای شاخص نبرد رمضان به شمار می‌روند که در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه میهن اسلامی به شهادت رسیدند و جان خود را در مسیر دفاع از حریم مقاومت و آرمان‌های اسلامی تقدیم کردند.

در این نشست فرهنگی و ادبی، جمعی از شاعران و چهره‌های شناخته‌شده عرصه شعر و ادب استان قم حضور داشتند و درباره جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در ادبیات متعهد به گفت‌وگو پرداختند.

میلاد عرفانپور، عباس احمدی، حامد طونی، محمد توکلی، سیدعلی نقیب، محمدعلی غروی، اعظم سعادتمند، زهرا سادات هاشمی، راضیه جبه‌داری، فاطمه زاهد مقدم، سعاده سادات حوائجی، فاطمه اشعری و سمیه خردمند از جمله حاضران در این محفل بودند.

در جریان این دیدار، شاعران حاضر با خانواده شهیدان رسولی به گفت‌وگو پرداختند و بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در فضای فرهنگی و ادبی جامعه تأکید شد.

حاضران همچنین نقش خانواده‌های شهدا در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و انتقال مفاهیم مقاومت به نسل‌های آینده را مورد توجه قرار دادند.

این برنامه در ادامه سلسله دیدارهای فرهنگی با خانواده معظم شهدا برگزار شد که با هدف تکریم مقام شهیدان و تقویت پیوند میان جامعه فرهنگی و خانواده‌های ایثارگران دنبال می‌شود.

در پایان این دیدار، شاعران حاضر آثار و مجموعه‌های شعر خود را با امضای شخصی به خانواده معظم شهیدان رسولی اهدا کردند.