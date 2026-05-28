هوشمندسازی مدیریت حفاظت از محیط‌ زیستِ استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، داود قاسم‌ زاده، در حاشیه بازدید از پاسگاه محیط‌ بانی کن و سولقان با تأکید بر ضرورت ارتقای شیوه‌ های نظارتی، اظهار داشت: امروزه مفهوم محیط‌ زیست از رویکرد صرفا حفاظتی، به مفهوم کلان بستر حیات بازتعریف شده است؛ از این رو، استقرار نظام حکمرانی هوشمند در حفاظت از عرصه‌ های طبیعی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ ناپذیر است.

وی با اشاره به برنامه‌ ریزی‌ های صورت‌ گرفته برای نوسازی تجهیزات پایش، افزود: در راستای تحقق حکمرانی حفاظت هوشمند، بررسی‌ های فنی و تخصصی برای شناسایی و به‌ کارگیری تجهیزات پیشرفته الکترونیکی و سامانه‌ های پایش از راه دور آغاز شده است تا با ایجاد شبکه‌ ای منسجم و هوشمند، ضریب امنیت مناطق تحت مدیریت به‌ طور قابل‌ توجهی ارتقا پیدا کند.

قاسم‌ زاده خاطرنشان کرد: بازدید از پاسگاه‌ های محیط‌ بانی با هدف شناسایی نیازهای میدانی و بررسی زیرساخت‌ های موجود برای پیاده‌ سازی فناوری‌ های نوین حفاظتی انجام می‌ شود تا با بهره‌ گیری از توان حداکثری ابزارهای الکترونیکی، شاهد تحولی ملموس در پایداری و صیانت از زیست‌ بوم‌ های استان تهران باشیم.