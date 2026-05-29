به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع پرشور مردمی در بابلسر پنجشنبه شب با حضور جمعی از خانواده‌های شهدای مینابی برگزار شد.

پدر دانش آموز شهید محمد بارانی گفت: امروز به وجود چنین مردمی واقعاً افتخار کرده و همه حاضران را جزئی از خانواده خود می دانم.

این پدر شهید والامقام در ادامه به بیان ذوایتی از مدرسه شجره طیبه میناب پرداخت و توضیح داد: این مدرسه علی رغم توجه ویژه به امور آموزشی و تحصیلی، مسائل فرهنگی، دینی و قرآنی را بسیار جدی و مصرانه به دانش آموزان آموزش می داده است.

به گفته پدر شهید بارانی، برنامه ریزی آموزشی مدرسه شجره طیبه به گونه ای بوده که اگر دانش آموزی از پایه اول تا ششم دبستان در این مدرسه تحصیل می کرد، پیش از ورود به مقطع بالاتر حتماً بخش قابل توجهی از قرآن کریم از جمله تمام قرآن یا نیمی از آن را حفظ می شد.

وی تأکید کرد: تمام معلمان این مدرسه از خدمتکار گرفته تا مدیر هر دو مجموعه پسرانه و دخترانه، همگی از حافظان قرآن کریم بودند.

پدر شهید مینابی در توصیف فضای معنوی این مدرسه افزود: معلمان هفته خود را با سفره حضرت ام البنین آغاز کرده و از ایشان برای تمام هفته مدد می گرفتند.

او همچنین یادآور شد که تصاویر و مستندات این مدرسه هم اکنون در کانال های مختلف قابل مشاهده است.

پدر شهید محمد بارانی گفت: شجره طیبه مدرسه ای که در آن از کوچک ترین عضو از دانش آموز، خدمتکار تا مدیر، همه حافظ کلام خدا بودند.