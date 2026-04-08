افتتاح مدرسه خیرساز به نام شهدای دانش آموز میناب در رودبار جنوب

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح چهارشنبه با حضور مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمان و در آستانه چهلمین روز شهادت شهدای دانش آموز و فرهنگی مدرسه شجره طیبه میناب، مدرسه ۲ کلاسه خیرساز به نام شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان در روستای شهرک عشایری شهید طیاری از توابع شهرستان رودبار جنوب افتتاح شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در آیین افتتاح این مدرسه از برگزاری مراسم بزرگداشت مجازی یاد و خاطره شهدای دانش آموز دانش آموز میناب در تمامی کلاس‌های درس مجازی مدارس استان خبرداد.

محمد رضا فرح بخش، گفت: بزرگداشت چهلم شهدای میناب در تمامی مدارس استان کرمان برگزار خواهد شد و تولید پیام‌ها و محتوای فرهنگی و تهیه بسته‌های رسانه‌ای و ایجاد یادمان شهدای جنگ رمضان به‌ویژه دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب در مدارس استان در دستور کار است.

وی با اشاره به راه اندازی پویش «ریشه‌های ماندگار» در مدارس غیر دولتی و هیئت امنایی استان، از کاشت ۱۶۸ اصله درخت به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه این مدرسه با هماهنگی و به پیشنهاد خیر به نام شهدای دانش آموز و فرهنگی شجره طیبه میناب نامگذاری شد گفت: تعداد ۸ پروژه ورزشی درون مدرسه به نام این شهدا در استان کرمان نامگذاری شده است.

