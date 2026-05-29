شاپور حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع فصل گرما اظهار کرد: تعرفه های برق از ابتدای خردادماه در منطقه کاشان بر اساس تعرفه ۳ گرمسیری محاسبه می شود.

وی با اشاره به اینکه عدم مدیریت مصرف برق باعث محاسبه قبوض برق‌ها به صورت پلکانی می‌شود، ابراز کرد: لازم است همشهریان عزیز مصرف برق خود را به خصوص در استفاده از لوازم پرمصرف مثل کولرگازی مدیریت کنند و از روشن کردن ۲۴ ساعته کولرگازی خودداری کنند.

رئیس اداره برق کاشان با اشاره به نصب بیش از ۲۰ هزار کنتور هوشمند در سطح شهرستان کاشان، تصریح کرد: برای حدود ۱۰ درصد از مشترکین کنتور هوشمند نصب شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از چهار هزار مشترک بدمصرف در سطح شهرستان کاشان داریم، خاطرنشان کرد: این مشترکین اگر الگوی مصرف را رعایت نکنند، برق آنها به صورت اتوماتیک از تهران و بدون دخالت شهرستان قطع می شود.

حدادپور همچنین با اشاره به نصب کنتور هوشمند در تمام ادارات دولتی کاشان گفت: به تمام ادارات برای مدیریت مصرف برق تذکرات لازم داده شده است و اگر اداره ای بدون توجه به این تذکرات از مدیریت مصرف کوتاهی کند برق آنها قطع می شود.

وی افزود: ادارات دولتی بعد از ساعت اداری باید به میزان ۷۰ درصد کاهش مصرف برق داشته باشند.

رئیس اداره برق کاشان در مورد قطع برق صنایع در شهرستان کاشان گفت: برق شهرک های صنعتی اگر قرار است به صورت برنامه ریزی شده قطع شود فقط سه شنبه ها انجام می‌شود و هیچ روزی غیر از این روز برق صنایع قطع نمی‌شود غیر از اینکه به دلایلی مثل خرابی و حادثه و لزوم تعمیرات در برخی از خطوط و پست‌ها در خارج از این ساعت مجبور به قطع برق شویم.

وی با بیان اینکه در صورت صرفه جویی فقط ۱۰ درصد مشترکین خانگی مردم کاشان ۳۰ درصد تخفیف برای قبض آنها اعمال می شود، خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که مشترکین خانگی باید مورد توجه قرار دهند وصل تدریجی وسایل خانگی بعد از قطعی هایی است که به هر دلیل ممکن است اعمال شود تا فشار کمتری بر شبکه‌ توزیع برق وارد شود.